Université de Rennes 2 en ligne

Portraits de pays dans les collections jeunes publics

(Europe/Amériques, XIXè-XXIè siècles)

Seconde Journée d’étude

19 mars 2021

Programme

8h45 Connexion

9h00 Ouverture

Christine Rivalan-Guégo (professeure, GRECES/CELLAM) et Laurence Le Guen (Docteure, Chercheuse associée/CELLAM)

9h15 Introduction

David Martens, professeur KU Leuven, « Le portrait de pays pour jeunes publics, considérations spéculatives »

9h45 Simona Gennaro, doctorante Université de Palerme, co-tutelle Paris 13, « Les docu-fictions Français d'ailleurs, éditions Autrement jeunesse et Casterman »

10h30 Gyongyi Pal, MDC Université de Kaposvár, Hongrie, « Portraits de pays en littérature jeunesse hongroise »

11h15 Elina Druker, professeure Université de Stockholm, « Idéologie et exotisme - Anna Riwkin et la collection de livres photo-illustrés « Children's Everywhere »

12h00 Pause

14 00 Caterina Ramonda, référente de la Commission nationale Biblioteche Ragazzi, Italie, « Regarder le monde dans la presse et les collections pour la jeunesse italienne des années 60 et 70 ».

14h30 Alexa Craïs, MDC Université de Toulouse, « L'Allemagne du XXIe au prisme des albums de jeunesse de la série Loslesen des éditions Klett-Kinderbuch - un nouveau pays de cocagne ? »

15h15 Saad Bouri, directeur des éditions du Jasmin, « Dresser le portrait de pays d’ailleurs par les contes, la collection Contes d’orient et d’Occident »

16h15 Conclusions et perspectives

Lien Zoom pour la visioconférence sur inscription auprès de Laurence Le Guen.

Organisation

Laurence Le Guen : laurence.leguen@univ-rennes2.fr

Christine Rivalan-Guégo : christine.rivalan-guego@univ-rennes2.fr

Catherine Sablonnière : catherine.sablonniere@univ-rennes2.fr