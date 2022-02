Adresse : Université Montpellier 3, site Saint-Charles et musée Fabre

Mercredi 16 mars

1 3 h 3 0 - 1 8 h 3 0

Musée Fabre, Auditorium



1 3 h 3 0 / Accueil des participants

1 3 h 45 / Ouverture

Magali Charreire & Sylvie Triaire



Figures et figurants

Présidence : Nathalie Solomon, 1 4 h – 1 5h



Marie Blaise, CRISES, Univ. Montpellier 3 : "L’histoire en personne(s)"

Fabienne Bercegol, PLH, Univ.Toulouse-Jean Jaurès : "« Des hommes à figure d’émeute » : Chateaubriand et Tocqueville face aux visages des révolutions de 1830 et 1848"



Discussion & Pause



1 5h45 – 1 6h30



Xavier Bourdenet, CELLAM, Univ. Rennes 2 : "Dé-figurer l’Histoire : Mérimée et l’herméneutique impossible du portrait (Chronique du règne de

Charles IX)"



Discussion



1 7 h – 1 8h30

"Parcours à travers les portraits d'Alfred Bruyas": Visite du musée Fabre avec Pierre Stépanoff (conservateur du musée Fabre)







Jeudi 17 mars

9 h - 1 7 h 3 0

Saint Charles 2

Salle Panathénées 006



Matinée



Profils de crise

Présidence : Magali Charreire



9h – 10h30



Pierre Stépanoff, Musée Fabre, Montpellier : "« La genèse d’une seule et unique personnalité », la galerie de portraits d’Alfred Bruyas (1821-1877)

Lyne Penet, Musée national Eugène-Delacroix, Paris. "Le portrait chez Théophile Silvestre : une méthode et un document pour l'histoire"



Discussion & Pause



10h45 – 1 2h 1 5



Dominique de Font-Réaulx, Musée du Louvre, Paris : "Gustave Courbet, (Auto)Portrait d’un peintre dans l’histoire"

Ozvan Bottois, CRISES, Univ. Montpellier 3 : "La famille de Charles IV par Goya : le signe d’un monde en crise ?"



Discussion



Après-midi



Révolutions

Présidence : Marine Le Bail



1 4 h – 1 5h30



Paul Kompanietz, IHRIM, Univ. Lyon 2/ CPGE Lycée du Parc (Lyon). "Les portraits de Robespierre"

Olivier Ritz, CERILAC, Univ. Paris-Diderot. "Louvet : portrait changeant d’un écrivain en révolution"



Discussion & Pause



1 6 h – 1 7h30



Maxime Goergen, School of languages and cultures, Univ. de Sheffield (Royaume-Uni). "Juin 1848, « une révolte du peuple contre lui-même ». Le portrait du peuple en crise chez les écrivains progressistes : tentative de typologie"

Damien Zanone, LIS, Univ. Paris-Est Créteil. "Portraits d’Histoire de ma vie de George Sand : histoire et autobiographie"



Discussion



Vendredi 18 mars

9 h - 1 6 h

Saint Charles 2

Salle Panathénées 006



Matinée



Forces en présence . Faire force

Présidence : Sylvie Triaire



9h – 10h30



Agnese Silvestri, Univ. de Salerne (Italie) : "Portraits de paysans : les regards de Balzac et de Sand avant 1848"

Paul Garnault, PLH, Univ. Toulouse-Jean Jaurès : "« Fixer le portrait d’une génération ». Pratique historique, polémique et mémorielle du portrait dans L’Insurgé de Jules Vallès"



Discussion & Pause



10h45 – 1 2h 1 5



Sabine Teulon-Lardic, CRISES, Univ. Montpellier 3 : "Remémoration des affrontements entre catholiques et protestants à l’opéra-comique (1856-1870) : le dragon et la chevrière"

Fiona Mcintosh-Varjabedian, ALITHILA, Univ. Lille 3 : "Le portrait royal dans les romans historiques"



Discussion



Après-midi



Forces en présence. Des puissants

Présidence : Pierre-Yves Kirschleger



1 4 h – 1 6h

Nina Fiches, CRISES, Univ. Montpellier 3. "Portrait de la cour Arthurienne : A connecticut Yankee in King Arthur’s Court"

Élodie Cayela, CRISES, Univ. Montpellier 3. "Les mutations du portrait royal entre XVIIIe et XIXe siècles"



Discussion



https://porthist19.hypotheses.org/





Organisé par

Fabienne Bercegol (PLH, Université Toulouse-Jean Jaurès)

Marie Blaise (CRISES, Université Paul-Valéry Montpellier 3)

Magali Charreire (CRISES, Université Paul-Valéry Montpellier 3)

Marine Le Bail (PLH, Université Toulouse-Jean Jaurès)

Nathalie Solomon (CRESEM, Université Perpignan Via Domitia)

Sylvie Triaire (CRISES, Université Paul-Valéry Montpellier 3)





Contacts

fabienne.bercegol@univ-tlse2.fr

marie.blaise@univ-montp3.fr

solomon@univ-perp.fr