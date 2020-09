Paris - Port-Royal des Champs

PORT-ROYAL ET L’INTERPRÉTATION DES ÉCRITURES

organisé par Élisabeth Vuillemin, Hubert Aupetit, Simon Icard

Jeudi 15 octobre

Musée national de Port-Royal des Champs (78114 Magny-les-Hameaux)

10h : Introduction (Elisabeth Vuillemin)

10h15 : La Vulgate de Lemaistre de Sacy (Gilbert Dahan)

11h : Antoine Arnauld et la traduction du Nouveau testament ( Jean-Robert Armogathe)

14h : L’exégèse de la Bible à Port Royal et l’influence de Rashì (Myriam Silvera)

14h45 : L’utilisation de l’exégèse réformée/protestante à Port-Royal (Annie Noblesse-Rocher)

16h : Écriture et moralisme : l’interprétation des livres sapientiaux

dans les « grandes explications » de la Bible de Port-Royal (Elisabeth Vuillemin)

16h45 : Exégèse et pratique du centon dans la poésie biblique de Racine (Victoire Malenfer)

Vendredi 16 octobre

Collège des Bernardins (20 rue de Poissy – Paris 5e)

9h : Providens locutus est de resurrectione Christi : inspiration prophétique et figures du Christ

chez les Pères grecs et latins (Charles-Antoine Fogielman)

9h45 : Saint-Cyran et Origène (Denis Donetzkoff )

11h : La Bible de Port-Royal et l’exégèse patristique : l’exemple de l’Évangile de Jean (Pierre Descotes)

11h45 : Contradictions de l’Écriture, écriture de la contradiction :

la résolution narrative des Pensées (Hubert Aupetit)

14h : Jean Hamon commentateur du Cantique des cantiques (Christophe Bourgeois)

14h45 : Port-Royal figuriste (Simon Icard)

16h : Une clé d’or ? Les Règles pour l’intelligence des Saintes Ecritures

de Jacques-Joseph Duguet (Leonhard Hell)

17h : Conclusions

Inscriptions

