Paris 8, pour le public via Zoom

Poétiques filmiques dans la poésie contemporaine (domaines français et états-unien)

Thèse présentée par Zsófia Szatmári le 3 juillet 2021 à 13h30, à l'Université Paris 8.

EThèse dirigée en co-tutelle par Vincent Broqua (TransCrit, Paris 8) et Levente Seláf (Université ELTE, Hongrie).

Jury composé de Timea GYIMESI (Université de Szeged, Hongrie; pré-rapportrice), Ildikó JÓZAN (Université ELTE, Hongrie), Abigail Lang (Université de Paris, pré-rapportrice), Benoît Turquety (Université de Lausanne, Suisse)

PRÉSENTATION

Dans les années 1990, en poésie française se manifeste un regain d’intérêt pour le cinéma. Cet intérêt se conjugue à la relation forte que les poètes français continuent d’entretenir avec la poésie américaine. Aussi peut-on déterminer des « poétiques filmiques », caractéristiques de certaines œuvres appartenant à ces deux champs en étroite interaction. Ces poétiques sont d’abord situées dans l’histoire des rapports entre poésie et cinéma. Cette situation est suivie d’une série raisonnée d’études comparées d’œuvres françaises et états-uniennes. Le principe de la mise en rapport est formel et thématique, avec un accent mis sur l’une ou l’autre dimension selon les objets étudiés. Les rapports que la poésie entretient avec l’image documentaire, le cinéma de fiction, ainsi qu’avec les figures mythiques du cinéma, sont successivement envisagés. Une approche spécifique est consacrée aux œuvres hybrides. On aborde ainsi les œuvres de Pierre Alferi, Caroline Dubois, Jérôme Game, Liliane Giraudon, Emmanuel Hocquard (en collaboration avec Alexandre Delay et avec Juliette Valéry) et Cécile Mainardi, dans le champ français ; celles d’Abigail Child, Thalia Field, Lyn Hejinian, Kevin Killian et Cole Swensen dans le champ américain. Le médium filmique et le cinéma sont une référence centrale pour ces poètes, un fantasme qu’ils partagent. Cette relation permet dans certains cas à l’écriture d’advenir ; elle s’avère le plus souvent être le moteur d’un renouvellement des formes.