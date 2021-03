Poètes femmes, femmes poètes, poétesses…

Que disent-elles et comment dire ?

2e séance du séminaire Littérature, femmes, féminisme, genre, sexualités

organisé par Christine Planté (IHRIM Université Lyon 2) et Damien Zanone (LIS Université Paris Est Créteil)





Mercredi 7 avril de 14h à 17h

Après un rappel des enjeux qui entourent depuis plusieurs siècles le choix des termes désignant la production poétique des femmes (poétesse, poète, femme poète, poète femme), Lénaïg Cariou (Paris 8 - Fablitt), Claire Finch (Paris 8 - LEGS) et Camille Islert (Paris 3 – CRP 19) ébaucheront une réflexion sur l’état actuel de la question. Elles analyseront les résultats d’une enquête menée auprès d’une trentaine de poètes.

Cet exposé sera suivi d’une table ronde à laquelle participeront les poètes

Rim Battal, Mia Brion, Marilyn Hacker, Liliane Giraudon et Kyiémis.

« “Poétesse”, terme dérivé de “poète”, bien qu’initialement sans connotation péjorative, a fini par acquérir le sens de muse de second ordre et dépourvue d’originalité », note Adrianna M. Paliyenko dans L’Envie de génie, la contribution des femmes à l’histoire de la poésie française (xixe siècle). Nombre de créatrices du xixe siècle ont rejeté ce terme devenu marginalisant. D’autres, dès le début du xxe, ont travaillé à sa revalorisation. Cette histoire contrastée explique en partie la persistance, aujourd’hui encore, d’un flottement terminologique, qui n’est toutefois pas synonyme d’indifférence ou d’une utilisation fluide de l’un ou l’autre de ces termes. Alors qu’« autrice » s’impose petit à petit comme l’équivalent féminin d’« auteur », « la poétesse » comme « la poète » sont tantôt défendus, tantôt rejetés sur la base de raisonnements argumentés.

Chargé d’essentialisme, évoquant une féminité éthérée, durablement cousu à la catégorie de la « poésie féminine », poétesse ne convainc décidément pas. De l’autre côté, il est reproché au terme poète, épicène, de renvoyer encore et toujours au masculin-neutre et d’invisibiliser la production des femmes, quand bien même il serait accompagné d’un déterminant au féminin. Les formules à deux termes « femme poète » et « poète femme », en dissociant de fait le statut de créatrice du genre féminin, ne sont pas entièrement satisfaisantes non plus.

Cette indétermination terminologique recroise, depuis le début du xxe siècle et particulièrement depuis les années 60, les tensions entre une perspective différentialiste d’une part, une lutte pour sortir les femmes de la marge par la déconstruction de la prétendue « altérité féminine », nécessairement aliénante, de l’autre. Les études de genre et les identités queer donnent un nouveau souffle à ces questions : évoquer la création des femmes sans en exclure les parcours trans et non-binaires demande de porter une attention particulière aux termes choisis.

Dans le cadre de l’organisation du colloque-festival Poet.e.s.s.e.s - Paris (mai 2021) sur la production poétique des femmes, nous avons donc choisi une triple bascule : écriture inclusive et formation d’un mot hybride pour signaler la résistance de la terminologie ; formule interrogative permettant de soulever la diversité des identités plutôt que de les figer ; et astérisque après « femme* », utilisée pour noter le caractère inclusif de l’événement. Pour autant, cette formule « Poet.e.ss.e : qu’est-ce qu’une femme* poète ? » signale une difficulté plus qu’elle n’en propose une résolution.

Pour mieux comprendre de quoi ces questions sont les symptômes et entendre les voix des premier·es concerné·es, nous avons décidé d’interroger les poètes, sous la forme d’un questionnaire. Nous exposerons les résultats de cette enquête en présence de plusieurs poètes, qui reviendront sur leurs propres expériences et discuteront de ces questions avec nous, sous la forme d’une table ronde. La séance s’achèvera sur des lectures par les poètes d’extraits de leur travail.

*

Inscription (visio-conférence) : https://centerinparis.uchicago.edu/events/lffgs220210407