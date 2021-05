En ligne. Université des Études Internationales de Xi'an

Poésie sensible, poésie réflexive :

Évolution de la poétique de Paul Valéry

(Narcisse parle, La Jeune Parque, Le Cimetière marin)

AVIS DE SOUTENANCE DE DOCTORAT

UNIVERSITÉ PARIS 8

Vincennes — Saint-Denis

Ecole doctorale « Pratiques et théories du sens » — Laboratoire Fablitt

Discipline : Littérature française

Candidate : Mme Junqin JIANG

Directeur de recherche :

Monsieur Jean-Nicolas ILLOUZ, Professeur, Université Paris 8 Vincennes — Saint-Denis

Co-directeur :

Monsieur HU Sishe, Professeur, Université des Études Internationales de Xi’an (Chine)

Membres du jury :

Madame Sophie BASCH, Professeure, Sorbonne Université

Monsieur Henri SCEPI, Professeur, Université Sorbonne Nouvelle

Monsieur Éric BENOIT, Professeur, Université Bordeaux-Montaigne

Madame QIN Haiying, Professeure, Université de Pékin

Madame CHE Lin, Professeure, Université des Études Étrangères de Pékin

Monsieur ZHANG Gen, Professeur, Université de Wuhan

Date de la Soutenance : Vendredi 28 mai 2021 À 12 : 00 EN VISIO CONFÉRENCE

Résumé de la thèse :

Valéry hérite de la pensée occidentale une dualité entre le corps et l’esprit, la sensibilité et l’intelligence, alors que sa poésie cherche à dépasser ces oppositions. Sa réflexion poétique est inséparable d’une réflexion sur le mode d’être au monde du sujet ; mais cette réflexion existentielle est inséparable d’une réflexion sur le langage, où la poésie questionne son propre fondement.

Cette thèse porte sur l’évolution de la poétique de Valéry, telle qu’elle se pose dans le poème, immanente à lui, et en acte dans l’écriture. Nous choisissons trois poèmes qui marquent trois moments de la poétique de Valéry : Narcisse parle, La Jeune Parque, Le Cimetière marin, et proposons pour chacun une triple lecture : la construction d’une image du monde, l’expression d’un sujet, et l’élaboration d’une forme d’écriture.

Cette thèse se compose de quatre chapitres. D’abord, nous étudions l’héritage du symbolisme chez Valéry pour préciser le contexte de sa poésie. Ensuite, avec Narcisse parle, nous étudions comment la représentation de Narcisse épris de son reflet figure une poésie éprise d’elle-même. Dans La Jeune Parque, nous montrons comment la représentation de l’éveil du désir va de pair avec l’exploration d’un nouveau lyrisme, alors que le langage, en se réfléchissant, parle à l’unisson de l’être et du monde. Enfin, avec Le Cimetière marin, la sensibilité et l’intelligence semblent se réconcilier dans le poème incluant en lui les rythmes de la vie, – sujet, monde et langage réunis. Ainsi, la sagesse existentielle prônée par le poème est-elle une sagesse poétique. Cette double sagesse répond à l’idéal de la « poésie pure » selon Valéry comprise comme la réconciliation d’une poésie sensible et d’une poésie réflexive.