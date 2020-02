Maison de la Poésie (Paris)

PIERRE PACHET, UN ÉCRIVAIN AUX AGUETS

Rencontre avec Alain Finkielkraut, Yaël Pachet & Martin Rueff,

animée par Christine Lecerf

Lecture par Anouk Grinberg

Lundi 10 février à 20h



Maison de la poésie

Passage Molière

157 rue Saint-Martin 75003 Paris

Soirée présentée avec le soutien de la Maison des écrivains et de la littérature

à l'occasion de la parution du volume

Pierre Pachet, Un écrivain aux aguets

(préface d’Emmanuel Carrère, postface de Martin Rueff), Pauvert, 2020.

« Depuis Autobiographie de mon père, j’étais fasciné par ses livres, par cette voix sourde et obstinée, par cette façon de regarder sans ciller tout ce qui compose une expérience humaine. Toute son œuvre est un exercice d’intranquillité et de vigilance. » Emmanuel Carrère (extrait de la préface)

Écrivain, essayiste, traducteur et critique littéraire, Pierre Pachet (1937-2016) s’est intéressé aussi bien au sommeil, à la littérature de l’Est, de Kafka à Soljenitsyne, qu’à l’Histoire et à la politique. Mais au-delà d’un apparent éclectisme, il a surtout laissé une héritage littéraire de premier plan. Les œuvres choisies dans ce volume, orientées vers l’écriture de l’intime, à l’écoute de personnes aimées mais aussi des laissés pour compte de la vie moderne, permet de mieux saisir l’individu Pierre Pachet : un grand écrivain contemporain aux aguets, sensible au « devoir que l’on a d’être celui que l’on est ».

