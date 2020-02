Sorbonne Université (entrée par le 17 rue de La Sorbonne)

Affinités électives

Rencontres en Sorbonne animées par Alexandre Gefen et Guillaume Métayer

Le principe de ces rencontres est de faire parler d’un écrivain du passé un écrivain du présent, dans une confrontation éclairant à la fois un travail en train de se faire et une œuvre du patrimoine. « Je cherche dans l’ancien ce qu’il y a de nouveau et dans le nouveau ce qu’il y a d’ancien » disait Valery Larbaud pour résumer une conversation secrète qui anime toute la littérature de passages, d’interférences, d'admirations ou de détestations et qui fait toute la profondeur du temps des lettres. L'échange cherchera à mettre en lumière les affinités électives, à saisir la force d’une influence, autant qu'à montrer la présence, possiblement importune, des classiques, dans les débats les plus contemporains.

Mercredi 4 mars 2020, 18h30-20h30, Salle des Actes :

Florence Delay et Valery Larbaud

Mercredi 11 mars 2020, 18h30-20h30, Salle des Actes :

Camille Laurens et Benjamin Constant

Mercredi 1er avril 2020, 18h30-20h30, Salle des Actes :

Pierre Michon et Gustave Flaubert

Mercredi 6 mai 2020, 19h00-21h00, amphithéâtre Milne-Edwards:

Jean-Pierre Siméon et Andrée Chedid

Mercredi 13 mai 2020, 18h30-20h30, Salle des Actes :

Pierre Jourde et Marcel Proust

Mercredi 10 juin 2020, 18h30-20h30, Salle des Actes :

Karine Tuil et Philip Roth

Chaque rencontre sera enregistrée et podcastée. Elle sera ponctuée de lectures par les étudiants de l’atelier La Sorbonne Sonore et suivie d’une signature organisée avec la librairie Compagnie.

Un événement organisé par le Service culturel de Sorbonne Université avec la collaboration du Centre d'étude de la langue et des littératures françaises (UMR CELLF).

