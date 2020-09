Pierre Legendre

L'Inexploré - Conférence à l'École nationale des chartes

Ars dogmatica Éditions, juin 2020

72 p. — ISBN 978-2-491356-00-2

Parution le 26 juin 2020 - Vendu en librairie

« Voici un livre rassembleur de réalités disparates mais solidaires, accessibles par un certain chemin : la question de l’Architecture inapparente des sociétés humaines.

L’Occident utilise la norme universelle, l’équerre que nous appelons, depuis les Romains, Institutions. Qu’en résulte-t-il pour la compréhension du bâti moderne, à l’ère de la techno-science-économie triomphante ?

Adressé à une jeunesse écolière passionnée par les écritures qui soutiennent les montages occidentaux, le pari est de traverser les apparences : atteindre les profondeurs, où se découvre un socle, l’Inexploré - la logique qui fait tenir la Société comme Texte, dans un monde généalogiquement organisé.

Nos édifices institutionnels se succèdent, selon des styles changeants, sans dévoiler le socle. L’architecte latin Vitruve l’avait noté : un édifice doit non seulement tenir debout, mais avoir l’air de tenir debout. Une loi qui vaut aussi pour les civilisations. Sur ce terrain de la manœuvre, l’Occident s’est construit sur une faille. Ce livre explique pourquoi. » P.L.

Voir le livre sur le site de l'éditeur…

Pierre Legendre, à l’écart du brouhaha médiatique et des idéologies à la mode, trace patiemment, depuis plus de soixante ans, le chemin de l’anthropologie dogmatique. Il est revenu, en la maison qui l’a accueilli dans ses premières années d’étude des manuscrits médiévaux, l’École des Chartes, pour livrer « à la jeunesse désireuse des lois » le suc de son labeur. Dans le droit fil de De la Société comme texte (2001) et en résonance avec ses conférences données au Japon en 2004 Ce que l’Occident ne voit pas de l’Occident, dans un style dépouillé, Pierre Legendre découvre ce qui fait tenir debout, enlacés, l’humain et la société. Quel meilleur guide que Piero della Francesca pour ouvrir nos yeux à l’invisible ?

*

Table

Prélude

Texte de la leçon

Premier Temps

Nous orienter

Deuxième Temps

Que nous dit la Chrétienté médiévale de la normativité à l'œuvre dans l'Architecture dogmatique des sociétés ?

Troisième Temps

L’enjeu généalogique, ou comment la faille institutionnelle chrétienne est inscrite dans la Modernité

Séquence de fin

Une exhortation