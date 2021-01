Le Nord de la Renaissance. La carte, l’humanisme suédois et la genèse de l’Arctique

Pierre-Ange Salvadori

Paris, Classiques Garnier, coll. Bibliothèque d’histoire de la Renaissance, 2021

EAN : 9782406107026

972 pages

49 €

DESCRIPTION

Cet ouvrage replace la projection impériale suédoise dans le contexte des savoirs humanistes de la Renaissance et de la réforme de la carte qui, au même moment, s’oriente au Nord, où la Scandinavie et l’Arctique s’étendent dans l’espace et gagnent pour les savants de nouvelles significations globales.

Table des matières