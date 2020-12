En ligne

Symposium

Picasso, « un poète qui a mal tourné »

16 Décembre 2020 9h00-12h45 14h00h-18h00

Picasso, ami des poètes et écrivains, directeur artistique de la revue d’avant-garde Arte Joven (1901), lecteur avide aux heures tardives quand il avait fini de travailler, était aussi poète. Il se met pleinement à écrire en 1935, à un moment où il rencontre des difficultés d’ordre privé et pense à une réorientation de son travail plastique. Mais il ne s’agit pas là d’une écriture de circonstance puisque Picasso continue d’écrire jusqu’en 1959. Écrits en espagnol et en français en plusieurs états et variantes, ses textes poétiques et ses trois pièces de théâtre forment un corpus riche et complexe. Ses brouillons sont souvent griffonnés dans de petits carnets, sur des feuilles volantes, des enveloppes, voire du papier hygiénique. Recopiés le plus souvent à l’encre de Chine sur du papier d’Arches plus noble (utilisé également pour ses dessins), ses manuscrits sont d’une très grande beauté plastique. Écriture et peinture sont en effet indissociablement liées chez Picasso, qui ne se voyait pas devenir un écrivain comme les autres et qui se définissait au- delà de la catégorie de peintre. D’ailleurs, il n’hésitait pas à affirmer avec humour : « Au fond, je crois que je suis un poète qui a mal tourné ». Ce symposium entend revenir sur cette activité essentielle de Picasso encore largement méconnue.

Ce Symposium s’inscrit dans le cadre des activités du Doctorat Picasso initié par la Centre de recherches sur Picasso du Museu Picasso de Barcelone et coordonné par Emmanuel Guigon, Jèssica Jaques et Androula Michael. Ce deuxième volet est organisé par Serge Linarès (Université Sorbonne Nouvelle, UMR THALIM), Androula Michael (UPJV-CRAE) et Jèssica Jaques (Université Autonome de Barcelone). Il se tient à Paris, au moment de la clôture de l’exposition Picasso poète (21 juillet 2020 – 6 décembre 2020, Musée national Picasso-Paris) qui fut précédemment présentée à Barcelone (8 novembre 2019 – 1er mars 2020).

Programme

9h00 : Ouverture du colloque par Emmanuel Guigon, directeur du Museu Picasso de Barcelone

9h15 -10h15 – Président de séance : Serge Linarès

Christine Piot : « De la découverte des manuscrits de Picasso à leurs publications »

Marie-Laure Bernadac : « Les Écrits de Picasso, un livre impossible ? »

Claustre Rafart : « Jeunesse et genèse de Picasso poète »

Margarida Cortadella : « Sabartés et Picasso écrivain : le travail de la transcription de textes »

10h15h-10h45 : Discussion et pause

10h45-11h45 – Présidente de séance : Marie-Laure Bernadac

Serge Linarès : « Picasso, poète migrant »

Jèssica Jaques : « La table en bois blanc enfonce ses pates dans le sable : stratégies pour traduire les écrits picassiens »

Cécile Godefroy : « Musique et poésie »

11h45-12h00 : Discussion

12h00-12h45 : Dialogue entre Georges Sebbag et Emmanuel Guigon

12h45-14h00 : Pause déjeuner

14h00-15h30 – Présidente de séance : Jèssica Jaques

Laurence Bertrand-Dorléac : « Les choses »

Peter Read : « Sous les barreaux de la mer éclate en fanfare le désir » : retour sur Picasso et le surréalisme »

Fabienne Douls : « Picasso fabuliste »

Androula Michael : « Des lignes »

15h30-16h : Discussion et pause

16h-17h : Présidente de séance : Androula Michael

Carole Boulbés : « Francis Merci ! Picasso parle »

Nanette Pipka : « Picasso, l’auteur d’une poésie qui nous échappe : L’abécédaire à rebours »

Marc Guastavino : « Remarques à propos d’une interface d’édition électronique des écrits de Picasso »

Aurèle Cresson et Jérémy Pedrazzi: « Projet d’édition des œuvres manuscrites de Picasso : modélisation, édition et valorisation d’un fonds manuscrit »

17h-17h15: discussion

17h15-17h45 : Serge Linarès : entretien avec le poète Luis Mizón

