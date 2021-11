De Stanley Cavell, on connaît surtout la philosophie des salles obscures ; on sait moins qu’il a été un passionné de théâtre. Les éditions Vrin donnent une nouvelle édition française de son essai consacré au plus grand des dramaturges anglophones : Le déni de savoir dans sept pièces de Shakespeare. Dans cette série d’études classiques sur le drame shakespearien, Stanley Cavell montre comment la tragédie se nourrit de questionnements fondamentaux sur la nature du savoir, se faisant ainsi l’écho de la crise de la connaissance qui a traversé son temps. Les grands personnages shakespeariens incarnent chacun avec force une ou plusieurs options du scepticisme philosophique dont Cavell se veut l'héritier.

Que leur doute porte d’abord sur l’amour filial (Le Roi Lear), la fidélité conjugale (Othello, Le Conte d’hiver), la légitimité du meurtre (Macbeth) ou de la vengeance (Hamlet), la nature du pouvoir et des rapports sociaux (Coriolan), le destin des empires et du monde (Antoine et Cléopâtre), il menace de s’étendre à la réalité tout entière et de les précipiter dans la folie.