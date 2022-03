Sous le titre Philosophie de la photographie. De l’empreinte naturaliste à l’objet théorique, la revue Archives de la philosophie réunit à l'initiative de Carole Maigné cinq études alertes et rigoureusement informées pour rendre compte de la manière originale dont la philosophie prend acte de l’irruption de l’image photographique dans la vie de la pensée et de ses effets sur cette vie, comme de l’irruption du medium technique de l’image et de ses effets sur l’abord du réel. Car l’instant photographique n’est ni un instantané ni un arrêt ou une suspension du temps : avec lui, l’instant lui-même se trouve du même coup propulsé sur le devant de la scène philosophique, où il s’envisage désormais du point de vue de son incidence, inédite, dans la vie de l’homme. Habité par toute la puissance évocatrice de la langue allemande, Goethe en avait déjà eu l’intuition quand il mit sur les lèvres de Faust : "Demeure donc, Instant (Augenblick), tu es si beau !".

(Illustration : Maya Daren, Portrait of Carol Janeway, 1943, Museum of Modern Art, New York)