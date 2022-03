Cet ouvrage scientifique traite de l'origine de la parole chez une espèce de primate bipède qui a fini par perdre son langage animal au cours des 2 à 3 millions d'années qui ont précédé notre époque. Relier cognition, évolution et langage dans une même problématique tel que proposé dans l'ouvrage est une démarche novatrice par rapport à la littérature consacrée à cette question fondamentale. Dans une perspective aussi inédite, la parole, d'une part, est une créature du sens et le langage humain, d'autre part, tel que nous le connaissons, est une créature de la parole.

C'est pourquoi il est plus juste d'envisager l'apparition et l'évolution de la faculté de langage en termes d'une préhistoire du sens et de la parole. Cette oeuvre apporte une réponse aux questions fondamentales que se pose un scientifique, à savoir : Pourquoi le langage est-il apparu chez les présapiens ? Comment la parole s'est-elle inscrite dans le comportement de la nature humaine ? Quand les hommes se sont-ils mis à parler ? Quant à la question : De quoi le langage est-il fait ? , il faut convenir que depuis cent ans, les linguistes ont dressé un portrait détaillé et substantiel de tout ce qui participe à la nature et au fonctionnement des langues naturelles et du langage humain.

En définitive, un livre qui va bien au-delà de la notion de proto-langage développée par Bickerton et ses émules, ou encore celle du recâblage neuronal génétiquement déterminé de Chomsky et son école, qui serait subitement intervenu il y a quelque 60 000 ans chez l'homo sapiens. Pourquoi une espèce évoluée de primate, vivant il y plus de 2. 5 millions d'années, a-t-elle perdu son langage animal pour le remplacer par la parole ? Philippe Barbaud, linguiste et universitaire de renom, a consacré sa vie à l'étude du langage.

A travers cet essai, l'auteur vous apporte aujourd'hui les réponses à cette question universelle... Comment et pourquoi l'Homme a-t-il appris à parler ?

