Le cinéaste et le philosophe

Philippe GROSOS

Presses Universitaires de Rennes, 2020

22 EUR

206 p.

ISBN : 978-2-7535-7885-2

À quelles conditions est-il possible de mettre en rapport l’art d’un cinéaste et la pensée d’un philosophe sans subordonner l’un à l’autre ? Est-il envisageable que leurs œuvres puissent entrer en correspondance au point de dévoiler une origine intuitivement commune ? Et si tel devait être le cas, quelle serait l’incidence d’un tel propos sur ce qu’habituellement nous nommons esthétique ? Les trois études proposées dans ce livre mettent en évidence ce qui permet de rapporter la totalité de l’œuvre d’un cinéaste et celle d’un philosophe l’une à l’autre.

