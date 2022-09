Texte présenté par Grégory Delaplace

Montrer que l’anthropologie est une science, reposant sur des attendus théoriques élaborés depuis plus d’un siècle, tel est le projet de ce livre. Il présente les principales notions mobilisées par les anthropologues dans leurs enquêtes : la cause, la fonction, la structure et l’histoire. L’ouvrage propose ainsi une réflexion épistémologique sur la construction intellectuelle d’une discipline qui a trouvé sa place au cœur des sciences de l’homme.



Initialement publié en 1988, ce livre écrit au début de leur carrière par quatre anthropologues aujourd’hui mondialement reconnus, Philippe Descola, Gérard Lenclud, Carlo Severi et Anne-Christine Taylor, est enrichi d’une introduction de Grégory Delaplace qui éclaire son actualité ainsi que d’une postface inédite.