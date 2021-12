Précédé de Petr Král, présence poétique par Michel Ciment

Les films de Chaplin, Keaton, Langdon, Laurel et Hardy ou des Marx Brothers n’ont pas vieilli. Leurs gags en effet recèlent autre chose que de l’humour : des trésors d’imagination, de poésie et un délire apparent qui, à l’examen, s’avère être une étonnante lucidité devant la situation de l’homme dans la société moderne. Par sa perspicacité et par sa magie, le cinéma burlesque a profondément marqué notre sensibilité, notre imaginaire et ce qui nous reste d’une pensée mythique.

Au-delà des comiques individuels, Petr Král s’intéresse ici à l’ensemble de l’univers du burlesque. Il y est tour à tour éclairé par des vues cinéphiles et esthétiques, mais aussi par des idées d’ordre psychologique, sociologique et même métaphysique. Une place importante est faite à son érotisme, valeur essentielle mais restée pratiquement taboue jusqu’à présent.

“Petr Král vient de démontrer l’ampleur de son talent.”

Milan Kundera

“Un ouvrage destiné à faire date.”

Lire

“D’une érudition incroyable, d’une intelligence constante, ce livre se lit comme un roman.”

Figaro Magazine

