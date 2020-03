TU-Nantes

Performer les savoirs / Performing knowledge - troisième édition

Journée-laboratoire « Comment faire entendre une parole savante ? »

Mercredi 18 mars au TU-Nantes

Cette journée d’expérimentation et de recherche interrogera les modes d’adresse et d’écoute dans le champ artistique. Comment faire entendre une parole savante ? Dans quelles dispositions d’attention se situe-t-on à son égard ? Quels sont les enjeux et la portée de ces savoirs incorporés et mis en voix ? Les arts du spectacle offrant aujourd’hui une place accrue à la création sonore, à la voix et au chant, aux situations d’entretien ou à des formes réinventées de récit radiophonique, nous nous demanderons comment la scène peut devenir le lieu d’une activation sensible et collective du savoir.

Dialogues entre artistes et scientifiques, workshops et performances participatives seront notamment proposés par Émilie Rousset et Louise Hémon, Colyne Morange, Laurie Bellanca, g.u.i, Perrine Mornay, Eric Méchoulan...

Journée libre et gratuite sur inscription : public@tunantes.fr

(Programme susceptible de modifications selon le calendrier de la Coordination nationale des facs et labos en lutte contre la LPPR)

Initié en 2017, Performer les savoirs interroge l’épistémè de la scène contemporaine à travers l’étude et l’expérimentation de démarches scéniques qui performent des savoirs, soit en actualisant des savoirs anciens, soit en créant et faisant circuler de nouveaux savoirs méta-théâtraux, artistiques ou scientifiques. Sous quelles formes l’œuvre artistique contemporaine peut-elle mettre en acte et en scène des connaissances et des gestes de recherche ? Comment s’articulent création, recherche et pédagogie dans ces pratiques ? Existe-t-il des techniques, des cadres ou des dispositifs communs repérables sur la scène actuelle et transférables hors du champ artistique ?

Fondées sur le modèle de la « journée d’étude » dans le champ académique, les journées-laboratoires organisées par Performer les savoirs proposent un renouvellement des formes du congrès en laissant une large place à l’expérimentation et à des formes de théorisation ancrée, notamment à travers des ateliers-workshops, des échanges de bonnes pratiques (peachy coochy) et un ensemble de situations participatives ainsi que des possibilités de retour sur expériences pour les participant.e.s. Quatre journées laboratoires ont ainsi déjà eu lieu, en 2018 à Paris pour interroger l’éthos et les figures de l’artiste-chercheur·e, et en 2019 à Amiens autour de l’usage de documents en scène.