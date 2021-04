Percées - Explorations en arts vivants, n° 3

Société québécoise d'études théâtrales, 2021

Le comité éditorial de la revue Percées – Explorations en arts vivants est heureux de vous faire part de la parution de son troisième numéro, co-dirigé par les professeures Carole Marceau (École supérieure de théâtre, Université du Québec à Montréal), et Marie-Eve Skelling Desmeules, (Faculté d’éducation, Université d’Ottawa). Intitulé « Pédagogies et pratiques artistiques », ce dossier aborde la formation en théâtre à travers une féconde mise en dialogue entre le « terrain » de la pratique de l’enseignement, dans ses diverses déclinaisons (écoles primaires et secondaires, universités, conservatoires, milieux professionnels et non professionnels) et les perspectives actuelles en recherche. Les questions liées à la transmission et à la part de création dans l’acte pédagogique se trouvent au cœur de ce numéro.

Les contributrices de ce numéro – Francine Chaîné, Mariette Théberge, Marie-Josée Plouffe, Lucie Villeneuve, Marie-Ève Skelling Desmeules et Carole Marceau – proposent des articles centrés sur leurs recherches et sur la posture spécifique d’artiste-pédagogue. La section « Documents » offre ensuite des récits de pratique dépliés par Aline Carrier, Claire Fogal, Emily Lombi et Lise Roy où elles partagent, à travers des formes essayistiques souples, leurs expériences d’enseignement en théâtre.

Aussi dans ce numéro :

Dans la section « Parcours critique », Jennifer Bélanger rend compte de l’événement dramaturgique en ligne Monologues intérieurs tenu au printemps 2020. Sous la plume sensible et subjective de l’autrice, se dessine un tracé expérientiel et réflexif au sein de ces fragiles mises en lecture de textes dramatiques sur Facebook alors que la pandémie de COVID-19 semait (sème toujours) solitude et désarroi.

Finalement, deux recensions d’ouvrage portant en leur centre des questions liées au politique complètent ce numéro : Philippe Manevy et Isabelle St-Amand s’intéressent, respectivement, aux ouvrages Contre le théâtre politique d’Olivier Neveux et Encounters on Contested Lands : Indigenous Performances of Sovereignty and Nationhood in Québec de Julie Burelle.

*

Le numéro est disponible ici :

https://percees.uqam.ca/fr

EAN13 : ISSN2563660X

*

La revue Percées est codirigée par Catherine Cyr , professeure au Département d’études littéraires de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) et Jean-Paul Quéinnec, professeur au Département des arts et lettres de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC).