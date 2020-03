Université Paris Nanterre

Penser le rire

12-13 mars 2020

Université Paris Nanterre, bâtiment Max Weber, Salle des Conférences

Comme le dit Épicure, « il faut en même temps rire, philosopher, administrer sa maison, et pour le reste, s’occuper de ses affaires privées, et ne jamais cesser de proclamer les formules qui trouvent leur origine dans la droite philosophie » (Sentence Vaticane, 41). Si la philosophie, en principe si sérieuse, doit s’accompagner du rire, c’est sans doute parce qu’elle est le fait du seul animal qui possède cette faculté, ainsi que nous en avertit Aristote. C’est sans doute aussi parce que l’exercice réflexif lui-même réclame ce bouclier, ou ce pas de côté, qu’est le rire. L’objectif de ce colloque est de penser le rire dans tous ses états, c’est-à-dire à la fois comme objet philosophique, fonction physiologique, stratagème social ou psychique, et ce, par une étude diachronique qui mettra en regard les différentes perspectives adoptées face au rire, au fil de l’histoire.

JEUDI 12 MARS 2020

10h Introduction par Alain Vaillant, auteur de La civilisation du Rire, Paris, CNRS, 2016

10h50 Olivier Renaut : « De la vie quotidienne au théâtre: le rire chez Platon et Aristote »

11h35 Pause

11h45 Nathalie Lhostis : « Qui rit et de quoi dans les comédies de Plaute? Nature et fonction du rire comique » »

13h Pause

14h30 François Thomas : « "Celui qui ne rit pas en société est soit un grincheux soit un pédant": Le rire chez Kant, philosophie, anthropologie, santé »

15h15 Élie During : « Bergson aux confins du comique »

16h00 Pause

16h30 Charles Delattre : « Rire sans humour au XIXe s.: les frères Goncourt et l'invention du rire parisien ».

VENDREDI 13 MARS 2020

10h Amy Coker : « I’m joking ! Les injures grecques dans l’Empire Romain : Suétone, Peri Peri blasphēmiōn et les limites du rire »

10h50 Luciana Romeri : « Le Banquet des Sophistes d’Athénée »

11h35 Pause

11h45 Marie Humeau : « Le rire chez Sénèque, entre philosophie et rhétorique »

Invervenants :

Amy Coker : Université de Bristol

Charles Delattre : Université de Lille 3, HALMA (Histoire, Archéologie et Littérature des Mondes Anciens), UMR 8164, Professeur de Langue et Littérature grecques antiques

Elie During : Université de Nanterre, IRePh (Institut de Recherches Philosophiques), EA 373, MCF en Philosophie française contemporaine

Nathalie Lhostis : HiSoMA (Histoire et Sources des Mondes Antiques ), UMR 5189, Agrégée de Lettres Classiques

Olivier Renaut : Université de Nanterre, IRePh (Institut de Recherches Philosophiques), EA 373, MCF en Philosophie Ancienne

Luciana Romeri : Université de Caen Normandie, MCF en Langue et Littérature grecque

François Thomas : Université de Nanterre, IRePh (Institut de Recherches Philosophiques), EA 373, MCF en Philosophie Allemande

Alain Vaillant : Université de Paris Nanterre, CSLF (Centre des sciences de la littérature française), EA 1586, Professeur de littérature

Organisation :

Marie Humeau : Université de Nanterre, THEMAM (Textes, Histoire et Monuments, de l'Antiquité au Moyen Âge), Arscan – UMR 7041, MCF en Langue et Littérature Latine

Christelle Veillard : Université de Nanterre, IRePh (Institut de Recherches Philosophiques), EA 373, MCF en Philosophie Ancienne