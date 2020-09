Salle Claude Simon, Sorbonne Nouvelle

Journée d'études

L’éloge du féminin en poésie. Penser l’exaltation rhétorique

14 novembre 2020, Salle Claude Simon, Sorbonne nouvelle, 9h-15h

Comité scientifique

Hugues Azérard, Université de Cambridge

Christian Doumet, Sorbonne université

Philippe Daros, Sorbonne nouvelle

Anne-Isabelle François, Sorbonne nouvelle

Pamela Krause, Sorbonne université, co-organistarice

Nessrine Naccach, Sorbonne nouvelle, co-organisatrice

PROGRAMME

I-Épistémologies laudatives

-Gökçe Ergenekon « Quel savoir se préfigure ici dans la splendeur? », L’éloge de la nudité féminine dans la poésie amoureuse d’Éluard et de Frénaud

Gökçe Ergenekon est normalienne, agrégée de lettres modernes et doctorante en littérature française à l’université Lyon III.

Sa proposition vise à examiner la vision élogieuse du féminin qui se déploie dans la poésie d’Éluard et de Frénaud—et dont l’œuvre offre une image magnifiée et épiphanique de la nudité. Le dévoilement peut alors s’entendre au sens propre comme au sens figuré chez les deux poètes qui rendent hommage au corps féminin : la mise à nu cristallise un mouvement de connaissance dont l’objet privilégié est le corps d’autrui. L’image obsédante de la nudité définie comme désir de connaissance éclaire la possible relation d’objectivation qui traverse en filigrane l’accès à la corporéité, si on envisage le rapport de pouvoir qui existe entre le regard qui dévoile et le corps dévoilé, a fortiori lorsque celui-ci recoupe une domination de genre. Cette question complexe du regard masculin sur le corps de la femme permet d’articuler deux imaginaires a priori antithétiques dans l’éloge du féminin : celui de la violence qui fantasme la possession et celui de l’innocence qui fantasme la pureté d’une femme-enfant. Signe de la tendresse amoureuse comme de la passion érotique, l’éloge de la nudité féminine révèle l’ambivalence de ce que Frènaud nomme la « Beauté blasonnée par l’absolu ».

-Guillaume Dreidemie L'éloge du féminin dans Plupart du temps de Pierre Reverdy

Guillaume Dreidemie est doctorant en philosophie et chargé de cours à l’Université Jean Moulin Lyon III. Il co-dirige L’Écharde, revue de poésie (Prix de la revue 2020).

Dans son recueil Plupart du temps publié en 1922, Pierre Reverdy porte un regard sur un monde vacillant, où toutes choses glissent, chassées par le vent, s’acheminant peu à peu vers la vide. Le poète est un veilleur, attentif depuis sa « lucarne ovale » à l’évanouissement de toutes choses : c’est l’absence qui fait naître le poème, finissant lui aussi par disparaître en ce « trou noir où le vent se rue ». Dans Plupart du temps, l’éloge du féminin sera ainsi l’éloge de l’absente. La preuve de l’existence de l’objet de l’éloge s’efface peu à peu ; et le poète, en l’absence d’écho à son élégie, à laquelle ne répond que le bruit du vent, finit par douter lui-même de la réalité de cet objet. Cependant, Reverdy poursuit son chant, incertain de son propre sens, ne sachant plus s’il est face à une fenêtre ou un miroir, et ne surévaluant pas les pouvoirs du langage, y compris du langage poétique, impuissant à saisir pleinement son objet, ce qui peut nous amener à esquisser un dialogue entre Reverdy et Henri Bergson, dont l’ouvrage Durée et simultanéité paraît la même année que Plupart du temps : l’éloge du féminin devient l’éloge d’ « aspects » du féminin, d’éclats de miroirs brisés.

-Anastasia Ladefoged Larn The Glorified Subject of Suffering. Portia and the staging of political memory in the tragedies of Guyon Guérin de Bouscal and Claude Boyer

Anastasia Ladefoged Larn is a PhD Student in Comparative Literature at the University of Southern Denmark. Her thesis explores the importance of female characters from Roman history in early French drama.

Praised as an example of female virtue exemplified in her extraordinary death, Portia has been discussed by Roman historians such as Appian, Cassius Dio, and Plutarch. The presentation aims to explore how French dramatist such as Guyon Guèrin de Bouscal, and Claude Boyer in different yet complementary ways elaborate the story of Portia’s glorified suffering into a tragic lamentation of the precariousness of historical existence— thus making her a textual privileged space for reflections on the politics of memory. Furthermore, Portia’s figure allows writers to discuss tyrannicide, clemency, and to reflect on the foundations of a good government: as daughter of Cato the Younger, a persevering defender of the roman republic, and wife of Brutus, one of the kingpins in the assassination of Julius Caesar, Portia was inextricably linked to the political conflicts of the Roman civil wars. The tragedies discussed are: Goyon Guèrin de Bouscal’s La Mort de Brute et de Porcie, ou la vengeance de la mort de César (1637), and Claude Boyer’s La Porcie Romaine (1646).

II-Réinventer, penser, rêver le féminin

-Elena Perez La Louange de Marie d’Orléans de François Villon : comment louer une nouveau-née ?

Elena Perez est agrégée de lettres modernes et doctorante contractuelle chargée d’enseignement à l’Université de Strasbourg.

Sa proposition de communication examine la naissance miraculeuse de Marie d’Orléans, née au terme de 16 années de mariage et célébrée par François Villon (La Louange de Marie d’Orléans). Si la commémoration poétique d’un enfant mâle est attestée depuis au moins le Ier siècle de notre ère (Stace), le poème de Villon est l’une des toutes premières pièces pour une nouveau-née. Villon y invente l’éloge de naissance féminin en y associant les principaux modèles épidictiques : la commémoration de la Nativité du Christ et la louange de la Vierge, parangon des vertus féminines, parfaitement adaptés à la célébration d’une jeune Marie née quelques jours avant Noël. À ces modèles sacrés s’ajoute l’éloge courtois de la Dame, hommage appuyé à la poésie de Charles d’Orléans. Le portrait tout en contrastes et subtilement parodique de la jeune princesse, tour à tour assimilée au Christ et à sa Mère ; à la Vierge et à Ève, fournit un exemple éclatant d’un « hermaphroditisme lyrique » qui, à en croire le poète russe Ossip Mandelstam, est au cœur de l’écriture villonienne.

-Daniel Larangé L’éloge au féminin dans la poésie féministe fin-de-siècle. L’éternel féminin, de Louise Ackermann à Anna de Noailles

Daniel S. Larangé est traducteur et docteur en Lettres et maître de conférences à la 9e section du CNU. Il est l’auteur de nombreux ouvrages, notamment Science et Mystique dans le romantisme social : discours mystiques et argumentation scientifique au XIXe siècle. Le symbolisme verse, en fin-de-siècle, dans le décadentisme : les poétesses n’hésitent plus à porter un regard laudatif sur le féminin, geste perçu par la critique comme l’expression d’un narcissisme. Le discours épidictique déploie ainsi toute une poétique du féminin, chargée de symbolisme, de préoccupations éthiques et métaphysiques. C’est dans une telle perspective que la proposition choisit d’envisager les poèmes de Louise Victorine Ackermann, de Daniel-Lesueur, de Renée Vivien et d’Anna de Noailles.

-Mariya Belyavceva Penser le personnage lyrique féminin dans la poésie de Pouchkine

Maria Belyavtseva est doctorante à Sorbonne université en littérature comparée. La recherche de l’idéal esthétique du féminin se forme dans la poésie lyrique de Pouchkine pendant les années 1820-1830 et trouve son achèvement dans le roman Eugène Onéguine (1833). Pouchkine oppose deux figures du féminin : l’une se fond dans l’archétype sociétal qui lui est préparé tandis que l’autre, insaisissable et mystérieuse, pose une redéfinition du donné. Il s’agira donc d’interroger l’éloge du féminin comme possibilité de réinvention des acquis sociétaux et comme marque de liberté discursive.

III-Le geste laudatif: entre l’amplification et la marginalisation

-Lynda-Nawel Tebbani Le blason amoureux dans la poésie chantée arabo-andalouse.

Docteure et professeure certifiée de l'École Du Breuil, ses travaux se consacrent à l'algérianité littéraire.

Sa proposition vise la présentation du blason amoureux dans la poésie arabo-andalouse à travers une étude sémiostylistique et phénoménologique. Prenant appui sur des manuscrits dont elle fournira la traduction, elle cherchera à étudier les modalités de mise en présence, sublime, du Beau andalou.

-Soufian Al Karjousli La pratique laudative, entre consécration et marginalisation : le cas d’Al Khansâa

Soufian Al Karjousli est linguiste et chercheur en islamologie appliquée à l’université de Tours.

Si l’éloge du féminin est central dans la poésie arabe, il se construit sur une relégation des femmes dans une passivité qui les exclut du champ de la création poétique. La proposition de communication se penche sur le cas de la poétesse Al Khansâa—reconnue comme véritable talent par le Prophète Muhammad. Il s’agira de se pencher sur ses élégies, dont l’écriture fait le pont entre une tradition antéislamique et un monde islamique et d’en expliciter l’apport esthétique et conceptuel.