Colloque organisé par le Collège de France et le musée du Louvre.

Sous la présidence de Thomas Römer, administrateur du Collège de France,

et Jean-Luc Martinez, président-directeur du musée du Louvre.

En collaboration avec la Société des Amis du Louvre.

Collège de France, 3 juin 2021

Amphithéâtre Marguerite de Navarre de 10h à 18h

ouvert au public en demi-jauge, dans la limite des places disponibles

Musée du Louvre, 4 juin 2021

Auditorium du musée du Louvre de 10h à 18h / entrée libre sur réservation : 01 40 20 55 00

De L’École du silence à Paris-New York et Retour, de Poussin à Caylus, Marc Fumaroli (1932-2020) de l’Académie française, qui fut pendant deux décennies président de la Société des Amis du Louvre (1996-2016), a laissé un héritage intellectuel considérable dans les études d’histoire de l’art et dans le monde des musées. Deux journées de colloque consacrées à l’actualité de l’oeuvre de Marc Fumaroli dans la littérature, les arts et la politique culturelle sont organisées au Collège de France et à l’auditorium du Louvre.

PROGRAMME

Jeudi 3 juin 2021, Collège de France

(entrée libre, Amphithéâtre Navarre, demi-jauge)

Retransmission en live sur la chaîne Youtube des Amis du Louvre

10h Ouverture

Thomas Römer, administrateur du Collège de France

MATINÉE

Président de séance : Michel Zink de l’Académie française

10h15 La sagesse des Anciens

Françoise Graziani, Université de Corse Pasquale Paoli

11h Marc Fumaroli lecteur de La Fontaine

Patrick Dandrey, Sorbonne Université

11h45 La renaissance de la rhétorique

Lina Bolzoni, Scuola Normale Superiore de Pise

APRÈS-MIDI

Président de séance : Carlo Ossola, Collège de France

14h Du pouvoir des Fables : Marc Fumaroli dans le « Jardin imparfait » des Modernes

Jean-Charles Darmon, ENS de Paris

14h45 Respublica romana, christiana, litteraria

Françoise Vuilleumier Laurens, Université de Bretagne Occidentale

15h30 L’art de se taire

Jean-Robert Armogathe, Académie des inscriptions et belles-lettres

16h30 Table ronde

Président de séance : Antoine Compagnon, Collège de France

Intervenants :

Mireille Huchon, Sorbonne Universitté

Jean-Luc Marion, de l’Académie française

Pierre Nora, de l’Académie française

Laurent Pernot, de l’Académie des inscriptions et belles-lettres

Vendredi 4 juin, musée du Louvre

(entrée uniquement sur réservation auprès de l'Auditorium du Louvre au 01 40 20 55 55, jauge de 150 places)

Retransmission en live sur la chaîne Youtube du musée du Louvre

10h Ouverture

Jean-Luc Martinez, Président-Directeur du musée du Louvre

MATINÉE

Président de séance : Sébastien Fumaroli, Société des Amis du Louvre

10h10 La lecture du XVIIIe siècle par Marc Fumaroli

Pierre Caye, CNRS

10h50 Pour une théo-rhétorique du corps ascensionnel : autour de Simon Vouet

Frédéric Cousinié, Université de Rouen

11h30 Manet rocaille

Stéphane Guégan, musée d’Orsay

12h10 Marc Fumaroli et l'héritage de Warburg

Olga Medvedkova, CNRS

APRÈS-MIDI

Présidente de séance : Colette Nativel, université Panthéon-Sorbonne

14h45 Grandeurs et misères de l’État culturel dans les premières années de la Révolution française

Christian Michel, université de Lausanne

15h25 Marc Fumaroli et Poussin

Nicolas Milovanovic, musée du Louvre

16h05 Esprit de modernité et art moderne dans la vie et l’œuvre de Marc Fumaroli

Darius Spieth, université de Bâton-Rouge (Louisiane)

16h45 - Table ronde

De Poussin à Caylus, le « Grand Siècle » de Marc Fumaroli

Autour de la parution : Dans ma bibliothèque, La Paix et la guerre (2021)

Présidente de séance : Carole Blumenfeld, Palais Fesch-Musée des Beaux-Arts d’Ajaccio

Intervenants :

Jean-Claude Casanova, de l’Académie des sciences morales et politiques

Benedetta Craveri, université Soeur-Ursule-Benincasa (Naples)

Louis-Antoine Prat, Président de la Société des Amis du Louvre

Pierre Rosenberg, de l’Académie française