Lire est l’affaire de tous. Naturel en apparence, le geste n’en est pas moins complexe et même, souvent, difficile. Aussi faut-il s’y affairer et, avant tout, apprendre – à déchiffrer, à assimiler, à interpréter, à poursuivre les textes de ses propres pensées et actions.

Très vite en effet le naturel se fait ouvrier et, avec l’effort, viennent les risques et les échecs en même temps que les succès de la glose. Savons-nous vraiment lire? Serait-ce donc que nos interprétations ont toutes quelque valeur de connaissance ou d’action? Et donc qu’elles se vaudraient? Chose bien incertaine. Et que faisons-nous d’ailleurs, dorénavant, sur les réseaux qui nous inondent de mots et d’images? Lisons-nous encore? Il faudrait donc que le geste de tenir un livre et de fixer un écran soient les mêmes, ce à quoi personne ne s’accorde.

Lire est donc bien l’affaire de tous, mais requiert aussi la plus stricte attention de chacun.

Paul Mathias est inspecteur général de l’éducation, du sport et de la recherche.