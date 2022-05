D’ordinaire, on s’efforce d’expliquer les fables de La Fontaine aux enfants. Ils n’en ont pas besoin : ils les comprennent d’intuition, même sans saisir parfois la moitié des mots. En grandissant, nous perdons cette fraîcheur de sympathie. Et il faut beaucoup de science et de patience aux adultes pour remonter la pente, pour que l’œil se fasse à ce ciel nocturne brillant de tant d’étoiles qu’est le recueil des Fables choisies mises en vers.

Patrick Dandrey est professeur émérite à la Sorbonne et président des Amis de Jean de La Fontaine. Il a publié une demi-douzaine d’essais et un peu moins d’une centaine d’articles sur le fabuliste – notamment en 2019 chez Hermann Dix leçons sur le premier recueil des Fables de La Fontaine (1668) et en 2021 chez Gallimard une édition des Amours de Psyché et de Cupidon (« Folio Classique »).