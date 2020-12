Pascal Debailly

Boileau et la satire noble

Paris, Classiques Garnier, coll. Lire le XVIIe siècle, 2020

EAN : 9782406110453 — 255 p. — 29,00 €

La satire en vers est le genre de prédilection de Boileau. Il s’efforce d’imposer une satire noble, une satire apollinienne. Mais comment conjuguer comique et noblesse ? La démarche n’est pas sans contradictions. Reste le poète, un grand poète lyrique, attachant et sensible.

Table des matières…

Introduction 9

La satire lucilienne des origines à boileau 15

Les origines et la théorie du genre

de la satire classique en vers 15

L’invention humaniste d’une théorie de la satire lucilienne 19

L’approche horatienne de la satire 19

Satire horatienne et satire juvénalienne 21

L’approche aristotélicienne de la satire 24

Le renouveau de la satire en langue vernaculaire 27

Les Satyres de Mathurin Régnier 31

Boileau et la poétique de la satire lucilienne 35

La pratique de la satire plutôt que sa théorie 35

Les poétiques savantes au xviie siècle 43

Les traités de poétique en langue vernaculaire au xviie siècle 47

Une vocation de poète satirique 51

Satire et scandale 52

Persona satirique et démarche apologétique 57

L’éthos du censeur et du prédicateur 61

Des Satires aux Épîtres 65

Satire et jansénisme 68

La dialectique de l’éloge et du blâme 73

Satire et anti-éloge 74

L’incapacité de louer 78

L’absence de la satire anti-curiale 82

Anti-éloge et satire honnête 87

L’arme du ridicule 87

La question de la Nature et la recherche du naturel 90

Boileau et alceste 95

L’éthos moliéresque du pater iratus 95

Alceste, avatar boilévien du poète satirique 98

L’impasse du martyre de la vérité 103

Le dévoilement épiphanique de la vérité 107

L’œil et la lumière 107

Rythmes et antithèses 111

L’enjeu existentiel de la rime 114

Satire, purisme et raison 121

L’héroï-comique et la satire noble 129

Le rêve épique 129

Une dramaturgie de la colère et de l’indignation 133

L’horizon du sublime 135

La veine héroï-comique 136

Le lyrisme satirique 145

L’affirmation du moi 145

Le lyrisme boilévien 149

L’ancrage existentiel 154

Le cauchemar urbain 157

La panique devant le féminin 163

Satire et anti-érotisme 168

Satire et négativité 173

Le primat de la négativité 173

Le moi ex negativo de Boileau 176

Négation et manque 183

La satire nominale 187

La nomination disqualifiante 187

Satire, médisance, diffamation 193

La tension entre l’actuel et l’inactuel 196

Satire et plaidoyer pro domo 197

La satire littéraire 203

Jugement critique et jugement de goût 203

L’Art poétique, une satire littéraire 204

Blâme et exclusion 206

La grâce et la disgrâce 212

Le rire de boileau 215

Humour et complicité amicale 216

L’absurde et l’outrance 217

L’autodérision 221

La poésie comique 226

Conclusion

Postérité de la satire boilévienne 235

Boileau et ses disciples 236

Épopée et satire 237

L’hostilité des femmes 238

Boileau au xviiie siècle 239

Bibliographie sélective 243

Index nominum 247