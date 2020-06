Parages, n° 7

La revue du Théâtre national de Strasbourg

Spécial Pascal Rambert

Olivier Assayas | Nathan Aznar | Emmanuelle Béart | François Berreur | Audrey Bonnet | Cécile Brochard | Anne Brochet | Romeo Castellucci | Ronan Chéneau | Joseph Danan | Marie-Sophie Ferdane | Jean-Louis Fernandez | Claudine Galea | Joëlle Gayot | Stéphane Gil | Romain Gneouchev | Julien Gosselin | Bérénice Hamidi-Kim | Oriza Hirata | Chloé Larmet | Angélica Liddell | Arthur Nauzyciel | Stanislas Nordey | Laurent Poitrenaux | Pascal Rambert | Tiago Rodrigues | Jean-Pierre Thibaudat | Hélène Thil | Frédéric Vossier | Jacques Weber.

Ce nouveau numéro, consacré à Pascal Rambert, écrivain de théâtre reconnu mondialement, se compose, selon la ligne éditoriale de PARAGES, d’une multiplicité de regards et d’approches : inédit, lettre, carnet de travail, entretien, correspondance, témoignage d’artistes phares et point de vue d’écrivain·e·s... Autant de façons d’entrer dans une œuvre prolixe, dont la langue, luxuriante et protéiforme, est portée par le désir ardent d’exprimer l’intimité du cœur.

Sommaire :

Frédéric Vossier | Éditorial : Les Cœurs de Rambert

Frédéric Vossier | Présentation : Pascal Rambert, continuum

Pascal Rambert | « Isabelle » | Inédit

Angélica Liddell | Le jour où je suis tombée amoureuse de la voix de Pascal Rambert

Claudine Galea | Femmes avec fenêtre de tir

Ronan Chéneau | J’aime en toi ce qui déplaît

Jean-Louis Fernandez | Portfolio

Stanislas Nordey | Écrire pour et par

Emmanuelle Béart, Audrey Bonnet, Anne Brochet et Marie-Sophie Ferdane | Obscurs sujets du désir | Entretien avec Bérénice Hamidi-Kim

Arthur Nauzyciel | Te dire

Nathan Aznar | L’Histoire sans fin

Romain Gneouchev et Laurent Poitrenaux | Retenir les chiens, parler à ses morts. Dans la langue de Rambert

Jacques Weber | Un thé avec Pascal, poète sans frontières

Jean-Louis Fernandez | Portfolio

Hélène Thil | « Suivre le jour ». Carnet de bord des répétitions de Sœurs (Marina & Audrey)

Julien Gosselin et Pascal Rambert |Correspondance à vif

Romeo Castellucci | Expulsion

Tiago Rodrigues | Tes mots ont mis le feu

Olivier Assayas | « Dis, Pascal, sommes-nous bien loin de Montmartre ? »

Oriza Hirata | Histoire d’amitié

Jean-Louis Fernandez | Portfolio

Jean-Pierre Thibaudat | Début Désirs

Joëlle Gayot | L’Extinction du concept de famille

Joseph Danan | Pascal Rambert entre théâtre et performance

Chloé Larmet | La Langue contre le texte. Chroniques d’un combat au corps à corps

Stéphane Gil | Un remède | Propos recueillis par Cécile Brochard

François Berreur | Inclination Rambert

Bibliographie de Pascal Rambert

Télécharger : Livret d'extraits de Parages 07

Ce livret est l’occasion de vous offrir des extraits d’un texte inédit d’Angélica Liddell inspiré par « La voix de Pascal Rambert »; de la correspondance entretenue par courriel durant l’été 2019 entre Julien Gosselin et Pascal Rambert ; des sensations décrites par Romeo Castellucci après avoir vu Clôture de l’amour ; du carnet de travail tenu par Hélène Thil lors des répétitions de Sœurs (Marina & Audrey); de la contribution d’Olivier Assayas sur le lien d’amitié qui l’unit à Pascal Rambert.

Vous y découvrirez aussi quelques-unes des photos qui composent les portfolios, signés Jean-Louis Fernandez, photographe associé au TNS et collaborateur de PARAGES.