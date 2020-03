Dans le cadre du Printemps de la Poésie en Suisse Romande

PAR-DELÀ TOUS LES EXILS, ION CARAION

DE LA ROUMANIE À LA SUISSE

Université de Lausanne,

Grange de Dorigny, 1er avril 2020, 19h.

Des prisons communistes en Roumanie à l’exil en Suisse, découvrez, grâce à des lectures et des discussions, le parcours fascinant de Ion Caraion, figure majeure de la poésie roumaine.

Le poète Ion Caraion est depuis la Seconde guerre Mondiale une figure majeure de la vie littéraire en Roumanie. Auteur d’une vingtaine de recueils, il est également traducteur et a tissé de nombreux liens avec la Suisse romande, avant de s’y exiler en 1981. Divers acteurs de la littérature roumaine et romande, dont sa fille Marta Caraion, professeure à l’UNIL, donneront à entendre la voix originale d’un témoin de son temps, et s’intéresseront à cette trajectoire si particulière, entre la Suisse et la Roumanie.

Organisé par le Centre des littératures en Suisse romande, UNIL.

Avec Daniel Maggetti et Marion Graf (modérateurs), Marta Caraion, Florica Courriol, et Marius Daniel Popescu.