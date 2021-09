Palimpsestes, n° 35 :

"La pensée française contemporaine dans le monde : réception et traduction",

I. Génin, B. Poncharal (dir.)

Presses Sorbonne Nouvelle

Parution 2021

160 p. – 978-2-37906-064-9 – Revue disponible sur Open Editions

Dans le sillage de Palimpsestes 33, ce nouveau numéro de la revue du TRACT poursuit le projet de cartographie de la réception de la pensée française contemporaine au prisme de la traduction en l’élargissant à d’autres langues que l’anglais. Ce volume s’articule en trois grandes parties regroupant onze articles en français et en anglais.

La première partie regroupe quatre articles ayant chacun trait à un aspect de la réception de la pensée française en Chine, elle offre un vaste panorama des caractéristiques de cette réception en même temps que des analyses détaillées de problèmes de traduction. On y apprend que la « pensée française » est surtout parvenue jusqu’en Chine sous son avatar de French Theory. Puisant dans cette boîte à outils conceptuels, les intellectuels chinois ont pu renouveler leur vocabulaire et leurs modes de pensée, en cherchant parfois à dépasser les contradictions entre pensée occidentale et pensée chinoise traditionnelle.

Dans la deuxième partie, qui comprend également quatre articles, nous nous déplaçons en Grèce, en Finlande et en Argentine sur les traces de Barthes, Derrida, Foucault et Lacan. Les articles ici réunis appuient tous leurs analyses sur une étude du paratexte et font entendre la voix des différents acteurs de la traduction — chercheurs, traducteurs, éditeurs, critiques. On y constate combien, selon les pays, chaque contexte de réception est unique et peut modifier la perception et l’impact d’un même auteur.

Enfin, dans la dernière partie, on trouvera trois articles qui mettent au premier plan le contexte politique, les enjeux éthiques et épistémologiques de la traduction. La traduction peut être envisagée comme un espace conflictuel, mettant en jeu des rapports de force inégaux entre cultures dominantes et cultures dominées, centre et périphérie ; mais, elle peut aussi être un outil d’émancipation et de reconfiguration des cartographies intellectuelles Elle apparaît, en tout cas, comme un vecteur privilégié d’élaboration et de renouvellement de la pensée dans le domaine des sciences humaines et sociales.

Sommaire

Isabelle Génin et Bruno Poncharal

Présentation

I. Tribulations de la « pensée française » en Chine

Xiaoquan Chu

Le choc d’une rencontre : la French Theory en Chine

Danhong Cao

French Theory en Chine : traduction et réception des pensées françaises

Anny Lazarus

La critique d’art chinoise et la pensée française : de la découverte à l’exploration

Florence Xiangyun Zhang

Traduire Bourdieu : traduire l’habitus ? Une étude de la traduction en chinois de La Distinction. Critique sociale du jugement

II. Voix contextuelles et discordances

Maria Baïraktari

Jacques Derrida en Grèce : les traductions de Vanghélis Bitsoris et le paratexte

Kristiina Taivalkoski-Shilov

La réception de la « pensée française » en Finlande : que nous enseignent les voix contextuelles des traductions de Barthes et Foucault ?

Ana María Gentile

La réception de la psychanalyse lacanienne en langue espagnole : contextes et traductions en Argentine

Marcelo Passoni

Lire Lacan aujourd’hui en Argentine

III. Enjeux éthiques et politiques

Marian Panchón Hidalgo

Dictature versus démocratie : traduction et réception des Manifestes du surréalisme d’André Breton dans les années 1960 en Espagne et en Argentine

María Constanza Guzmán

Translating French Thought for Latin America and the Caribbean: The Case of the Cuban Journal Casa de las Américas

Joshua M. Price

Translation as epistemicide: conceptual limits and possibilities