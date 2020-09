Palimpsestes, n° 34 : "Dans l'archive des traducteurs"

Sous la direction de Patrick HERSANT

Presses Sorbonne Nouvelle, 2020

171 pages

ISBN : 978-2-37906-046-5

DESCRIPTION :

À travers de nombreux exemples puisés dans la profusion de l’archive, ce numéro entend montrer que le travail sur les brouillons de traducteurs peut prendre diverses formes, de la plus ponctuelle à la plus systématique ; qu’il autorise une grande diversité d’approches, qu’il s’agisse d’illustrer telle hypothèse suggérée par la comparaison entre l’original et la traduction publiée ou de mettre en lumière une méthode de travail ; qu’il donne à voir, enfin, le processus traductif au moment même où il s’accomplit, et non plus tel qu’il est évoqué avec plus ou moins d’objectivité et de sincérité par des traducteurs interrogés après coup. À cet égard, l’étude des brouillons de traducteurs au long cours nous éclaire sur la réalité quotidienne de leur travail, sur son évolution au fil des ans ou d’une œuvre à l’autre, et sur leur situation dans la cartographie qu’ils dessinent des traducteurs de la première moitié du XXe siècle.

SOMMAIRE :

Dans l’archive des traducteurs

Patrick HERSANT, Présentation

I. La génétique hors manuscrits

Chiara MONTINI, The Strange Case of the Nabokovs’ Enchanter

Flavie ÉPIÉ, Traduire en collectif : Jacques Aubert et la retraduction de l’Ulysse de Joyce

María Constanza GUZMÁN, re)Visiting the Translator’s Archive: Toward a Genealogy of Translation in the Americas

II. Brouillons et dactylographies

Patrick HERSANT, « Ce qu’il faut traduire, c’est le livre de Joyce » : les brouillons de Ludmila Savitzky

Enora LESSINGER, Genesis of a Self-Translation: Inside the Archive of Kazuo Ishiguro’s A Pale View of Hills

Esa Christine HARTMANN, Anabasis de T. S. Eliot et Saint-John Perse : genèse d’une traduction à quatre mains

III. La traduction au miroir

Madeleine STRATFORD, From Voluptuous Pleasure to Voluptés: Delving into the Literary Translation Process

Ludivine BOUTON-KELLY, La traduction au brouillon : une écriture à l’ouvrage

Anthony CORDINGLEY, Tophoven’s dream: a prototype for genetic translation studies

