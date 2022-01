Centré sur l’étude des romans de María Luisa Puga (Mexique, 1944-2004) cet ouvrage permet de prendre la mesure de l’évolution de la subjectivité des femmes mexicaines à partir de l’analyse des processus de lecture-écriture. Abolissant totalement les frontières entre la réalité et la fiction, entre le Je qui écrit et celui qui est écrit, l’écriture est ici l’acte qui unit et confond la lectrice et l’autrice dans une même subjectivité politique.



María Luisa Puga est dans ce dialogue qui déconstruit l’Histoire et la Tradition depuis la périphérie, depuis les voix de femmes non canoniques, au genre flottant et parfaitement conscientes de la nécessité d’exprimer leur individualité pour bâtir une force plurielle collective. Seule façon sans doute de proposer d’autres savoirs, d’autres rapports de genre, et d’évoluer dans l’Histoire en tissant des liens multiples avec tous les sujets semblables qui traversent les mêmes espaces de diversité. Les lectrices de María Luisa Puga se trouvent à leur tour engagées dans cet espace d’un sujet collectif mouvant qui transgresse les codes d’assignation du genre.

Marie-Agnès Palaisi est Professeure à l'université de Toulouse 2 - Jean Jaurès. Spécialiste de littérature mexicaine, ses recherches sont centrées sur les XXe et XXIe siècles, la littérature des femmes et la littérature lesbienne, la philosophie du sujet, la théorie de la littérature et les études genre et queer. Elle est actuellement directrice de la collection « LLAMA, Leer Latinoamérica », aux éditions Mare et Martin.