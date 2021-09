Patrick Tourchon et Leniiw Roman, La Créativité à vif de Georges Bayard

Et s'il existait de grands écrivains même pour petit lectorat ? À son apogée, Georges Bayard (1918-2004) fut qualifié de « roi de la Bibliothèque Verte ». Et, encore en 2005, on affirma qu'à la fin des années 1950, il « réinventait la littérature jeunesse »... Patrick Tourchon et Leniiw Roman ont pris au sérieux ces enthousiasmes et ont pu débusquer, derrière ce que d'aucuns classeront parmi les facilités et les enfantillages littéraires, un artiste tourmenté, les nerfs à vif, l'inventivité à fleur de peau. Car, outre ses séries à succès en Bibliothèque Verte ou Rose, ses Michel, ses Cécile, ses César, Georges Bayard a publié nombre de contes, de nouvelles et de romans isolés, souvent en feuilletons dans les illustrés de son époque. Au total, pas moins de 164 titres sont ici authenti és sous les divers noms de plume d'un auteur prolixe signant de son identité d'état civil, mais aussi Georges Travelier, Jean-Pierre Decrest ou Jean-Pierre Delmain. Ce foisonnement à lui seul demandait qu'on y regardât de plus près. C'est pourquoi La Créativité à vif parcourt les labyrinthes tracés par un auteur qui mérite toute notre attention.

Leniiw Roman s'est spécialisée en sciences cognitives et en développement des ressources humaines, par un double master à l'université de Manchester. Son intérêt pour la créativité dans le cadre

professionnel la préparait à élargir la perspective vers l'inventivité, y compris artistique.

Patrick Tourchon profita de ses années d'enseignement dans des universités malaisiennes pour écrire une thèse doctorale sur Joseph Conrad. Mais peut-être sa maîtrise de Lettres Modernes, Science & despotisme chez Jules Verne (Paris 7, 1984) l'a-t-elle ici rattrapé en l'orientant à nouveau vers un auteur « pour la jeunesse ».