P. Tevanian

Politiques de la mémoire

Amsterdam éditions

Un humoriste qui multiplie les mauvaises blagues sur la Shoah ; des activistes qui le soutiennent en invoquant le passé esclavagiste ; des candidats à la présidentielle qui tiennent à faire connaître leur jugement sur l’histoire coloniale de la France ; des ministres et des éditorialistes qui appellent à retrouver un âge d’or républicain ; des musulmans qui se comparent aux Juifs de l’entre-deux guerres pour alerter sur leur oppression, et se le voient reprocher ; des statues de Colbert déboulonnées, dégradées ou simplement contestées ; des gouvernants qui réhabilitent Napoléon, Pétain ou Maurras… Il faut se rendre à l’évidence : le passé n’en finit pas de ne pas passer – et il n’en finit pas de cliver.

C’est à ces « guerres des mémoires » qu’est consacré ce livre. Contre les rappels à l’ordre qui délégitiment tout dissensus, tout écart par rapport au « récit national », il s’agit ici de déboulonner des « grands hommes » et des « gros mots », et de penser non pas contre, ni sur, mais avec les mémoires « illégitimes » : celles des divers groupes opprimés. Et de renouer ainsi avec le fondement de toute politique d’émancipation : le principe d’égalité.

Pierre Tevanian est professeur de philosophie et coanimateur du collectif Les Mots sont importants. Il est notamment l’auteur de La Haine de la religion (2013), de La Mécanique raciste (nouvelle édition, 2017) et de Mulholland Drive. La clé des songes (2019).