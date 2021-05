La Religion pour penser

Écrits et conférences 5

Paul Ricœur

Seuil, coll. La couleur des idées

EAN 9782021477092 — Date de parution 15/04/2021 — 26.00 € TTC — 448 pages

Pour Paul Ricœur, l’autonomie philosophique n’est possible qu’à partir d’une « reprise » de ce qui n’est pas philosophie. Non philosophique par excellence, la religion a ainsi constitué pour lui un foyer de langages et de convictions qui lui a donné à penser pendant près d’un demi-siècle. De 1953 à 2003, les douze écrits et conférences présentés et annotés dans ce volume attestent la cohérence, la richesse et la variété de son approche laïque et philosophique de la religion. Du problème du mal à celui de la nature poétique du langage religieux en passant par l’évaluation de la justesse – ou non − des critiques (freudienne, marxienne…) de la religion, du rapport entre expérience et langage dans le discours religieux à des études spécifiques d’herméneutique biblique en passant par des réflexions sur le sacrifice, la dette et le don, Ricœur s’appuie sur la religion pour penser, tout en ne cessant de penser la religion pour elle-même.

Paul Ricœur (1913-2005) est l’un des plus grands philosophes du XXe siècle, auteur d’une œuvre immense, dans la tradition phénoménologique et herméneutique. Dans la série « Écrits et conférences », aux Éditions du Seuil, ont paru Autour de la psychanalyse (2008), Herméneutique (2010), Anthropologie philosophique (2013) et Politique, économie et société (2019).

Voir le livre sur le site de l'éditeur…