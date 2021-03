Pierre Parlant

Une cause dansée. Warburg à Oraibi

224 pages

22,00 €

ISBN: 978-2-370840-88-2

PRÉSENTATION

Une cause dansée tresse les éléments d’une traversée géographique et sensible sur les traces de l’écrivain et historien de l’art Aby Warburg, et du voyage qu’il fit chez les Hopis en 1895-1896. Le récit de cette pérégrination, sur les lieux et à travers les temps, se nourrit de la conférence sur « Le rituel du serpent » et de ce que la présence et l’errance au sein des espaces démesurés de l’Ouest américain ont su produire sur le narrateur. Une cause dansée déploie une langue à la fois évocatrice et précise, pluralise les formes, mêlant les pages d’un journal de voyage à des observations d’ordre plus réflexif, et explore les attendus et les effets de ce que Pierre Parlant nomme l’« autobiographie d’un autre ».



« écrire ce qui est arrivé est sans doute la meilleure façon de se persuader qu’il peut toujours arriver quelque chose »

Pierre Parlant : Né en 1957, il est écrivain, poète, critique. Après Les courtes habitudes. Nietzsche à Nice (2014) et Ma durée Pontormo (2017), Une cause dansée. Warburg à Oraibi est son troisième livre aux éditions Nous.