Roland Barthes, au fil du temps

Patrick Mauriès

Arléa

Collection : Arléa-Poche

février 2020

96 pages - 9 €

ISBN : 9782363082176

D’une personne disparue ne nous reste qu’une poussière d’images et de moments, une suite incohérente d’instantanés qui persistent inexplicablement et, pour ainsi dire, s’alourdissent avec le temps. Le disparu, ici, s’appelle Roland Barthes ; et ces quelques pages voudraient suivre les reliefs ténus qu’il a laissés dans la mémoire d’un ami, inventorier le disparate de quelques scènes, affronter les énigmes que laisse, dans l’esprit de l’un de ses proches, un homme qui fut un maître.

