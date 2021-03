Contes des sages celtes

Patrick Fischmann

Seuil, 2021

*

19.90 € TTC

240 pages

EAN 9782021464481

*

Avec ce nouveau volume des Contes des sages, l'auteur retranscrit les légendes issues de siècles de tradition orale. Dédaignée par l'envahisseur romain, la culture celte est pourtant ardente et spirituelle, et ses symboles sont universels. Elle a fort heureusement survécu ; ces contes nous restituent son univers foisonnant de sagacité et d'images émouvantes. Pour raconter l’imaginaire celtique il fallait un barde, tant la musicalité et la poésie infusées dans ces contes et légendes s’entrelacent avec la sagesse. Ces Contes des sages celtes s’égrènent donc aux mélodies des harpes. On entre dans la forêt enchantée, dans l’océan de fougères de la déesse et l’antre du farouche protecteur du chaudron des rois. La poésie en est la porte. Au pays celte, elle fait loi. Car ici, la langue de bois retrouve sa force évocatrice et son sens originel. Un univers de druides, de bardes et d’enchanteresses rassemblé pour une fête bucolique, servi par une iconographie soignée. Patrick Fischmann y conduit une épopée généreuse en conteur amoureux du monde.

