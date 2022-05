Ce livre analyse de manière suivie et lyrique ce qui se répète chez Proust. Il s’agit pour nous d’un geste de retour vers Proust, non seulement en tant que spécialiste ou chercheur universitaire, mais par des détours nombreux dans le champ de la création – la philosophie (Deleuze), l’image (Chris Marker), la sémiologie (Barthes), la poésie (Nerval)… S’immerger dans l’événement littéraire qu’est À la Recherche du temps perdu nous protège de la dilution du moment actuel en « événements » médiatisés et médiatiques, déterminés à l’avance et figés ; en lisant Proust, nous affirmons notre liberté, nos marges de manœuvre pour retrouver les intermittences du temps. Des entre-temps ou entre-images à travers quelques chapitres courts où les thématiques se suivent et se répètent de façon parfois inattendue.



Patrick Bray donne des cours dans le département de français à University College London, après avoir enseigné dans plusieurs universités américaines. Il est l’auteur de deux livres. Le premier, The Novel Map (Northwestern University Press, 2013), propose d’explorer la dimension cartographique des textes de Stendhal, Nerval, Sand, Zola et Proust. Le deuxième, The Price of Literature (Northwestern University Press, 2019), s’inspire de la célèbre phrase de Proust qui compare la théorie d’un roman à la marque de prix qu’on laisse sur un objet ; il y démontre ainsi que la pensée littéraire se nourrit du paradoxe d’une écriture qui dissimule sa propre pensée. Il a également édité l’ouvrage Understanding Rancière, Understanding Modernism paru en 2017 chez Bloomsbury.