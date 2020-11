Pierre Bergounioux

Arts premiers

Galilée, coll. "Lignes fictives"

Paru le 22 octobre 2020



EAN : 9782718610047 — 56 p.

"Je ne me rappelle plus exactement l’âge auquel j’atteins lorsque j’entre, sans le publier, en dissidence, six ans, trois, huit mois ? Une chose est sûre. Je cesse de tenir compte de ce qui se dit ou ne l’est pas et devrait l’être autour de moi pour conformer mes vues, mes jugements à ce qui me semble effectivement exister et que, pour une raison mystérieuse, on s’ingénie à ignorer. Ce restera jusqu’au bout une préoccupation de tous les instants que de concilier ce qui se passe et ce qu’on ne peut pas ne pas en penser.

Ni les adultes ni moi n’avions l’esprit de travers. Ils étaient d’avant, plus ou moins, moi de maintenant."

