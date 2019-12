Paris

COLLOQUE

Où va la philosophie française ?

16 – 18 janvier 2020

Paris

INSTITUTIONS PARTENAIRES

Bibliothèque Nationale de France

Université Paris 1 Panthéon Sorbonne

Collège International de Philosophie

Columbia Global Center Paris

Les Rencontres Philosophiques de Monaco

Ecole Doctorale de Sciences Po – Paris

School of Philosophy – University College Dublin

COMITE SCIENTIFIQUE

Isabelle Alfandary (Université Paris III Sorbonne Nouvelle)

Joseph Cohen (University College Dublin)

Thierry Grillet (Bibliothèque Nationale de France)

Sandra Laugier (Université Paris 1 Panthéon Sorbonne)

Astrid von Busekist (Sciences Po – Paris)

Raphael Zagury-Orly (Sciences Po – Paris)



La grande tradition de la philosophie s’est toujours pensée comme la possibilité inhérente à l’être humain de se départir de son ancrage lexical ou de son discours national en vue d’accéder à l’équilibre et à la concorde rationnelle. Toutefois, la philosophie n’aura jamais cessé non plus de se construire à partir de langues particulières et de se voir éclore à partir de lieux, de voix et d’écritures déterminées. C’est ainsi que nous parlons, par exemple, de « philosophie allemande », de « philosophie américaine » ou de « philosophie grecque », et, aussi, de « philosophie française ».

Toute l’histoire de la philosophie témoigne de cette tension, à tel point qu’elle n’a jamais été fixée dans l’une ou dans l’autre de ces deux tendances. En vérité, la philosophie conjugue ces deux trajectoires divergentes et ne cesse de réunir et d’apparier ces deux pendants.

Le colloque « Où va la philosophie française ? » ne se réduira pas néanmoins à une réflexion culturelle sur le rapport entre la langue française et la pensée philosophique. Certes, il visera à interroger la manière spécifique dont s’est développée la philosophie française en décelant en quoi, pourquoi, au prix de quels risques et au nom de quelles chances, elle se sera déployée dans sa langue et dans son histoire. Mais nous interrogerons aussi son réseau de signifiants hérités et les contextes lexicaux déterminés dans lesquels elle s’est exercée. Il nous appartiendra ainsi d’interroger à la fois les différentes approches et les hypothèses philosophiques qui auront émergé depuis la philosophie française elle-même : comment elle s’est engagée dans l’inventivité de « méthodes », d’« idées », de « concepts » philosophiques et comment elle aura accueilli au cours des siècles – et par là-même traduit et renouvelé – les courants majeurs de l’histoire de la philosophie occidentale et mondiale.

Notre dessein sera donc de penser le rapport entre la langue française et la pensée philosophique dans chacune de ces modalités en avançant les questions suivantes : en quoi la pensée philosophique se voit-elle affectée par la spécificité de la langue française ? Comment la pensée philosophique en général se voit-elle interrogée, voire réorientée par la langue française ? Quel avenir se tient encore en réserve au cœur de cette rencontre entre ces deux langues, philosophique et française ? Comment cette rencontre, si prolifique et subtile, peut-elle encore aujourd’hui, créer et inventer, à savoir, aussi, déranger, bousculer, provoquer la pensée elle-même à se dépasser et à se surpasser ? Quelles sont les préoccupations majeures de ce que l’on entend par « philosophie française » aujourd’hui ? Que partagent-elles et que ne partagent-elles pas avec la tradition philosophique ?

Afin d’avoir quelque chance de comprendre les enjeux actuels à l’œuvre dans les multiples transformations de la philosophie française contemporaine, il nous faudra repenser non pas uniquement le rapport de celle-ci aux autres traditions philosophiques, mais aussi aux autres disciplines du savoir et régimes de connaissance. C’est pourquoi ce colloque entend aussi marquer l’interdisciplinarité nouvelle des méthodes de questionnement ou d’analyse en philosophie. En effet, l’une des grandes singularités de la philosophie française au vingtième siècle aura été de décloisonner les disciplines et de démontrer ainsi l’interdépendance des approches conceptuelles en vue de proposer de nouvelles et inédites modalités à la pensée philosophique. Nous tenons à déployer la multiplication impressionnante des « gestes » philosophiques à l’œuvre en philosophie française. Et en misant sur le débat entre les différents courants à même la philosophie française, nous chercherons à présenter les questions les plus pressantes pour celle-ci tout en suggérant, sinon des passerelles entre ses tendances au moins des mises au jour de leurs principaux motifs.

Aussi la programmation de ce colloque fera-t-elle varier les formats des prises de parole : panels/discussions autour d’un sujet ou d’un champ particulier, débats contradictoires entre différents courants théorétiques, ateliers sur une thématique particulière, conférences plénières, mini-conférences suivies de débats, etc. Ainsi, nous rouvrirons au cœur de la philosophie française un dialogue soutenu entre toutes ses composantes et ses courants divergents en proposant des intersections entre philosophie française et, par exemple, la psychanalyse, les sciences sociales, la philosophie analytique, la théorie politique, les études de genre, la théologie, la littérature, tout en conduisant les courants majeurs de la philosophie française à confronter leurs approches : phénoménologie, théorie critique, déconstruction, épistémologie, néo-réalisme ou réalisme spéculatif, etc. Nous verrons se construire depuis ces vecteurs multiples une reprise capable de mettre en question le statut du politique et de l’éthique, les différents domaines du savoir scientifique, et la définition de la pensée même. Une philosophie française qui loin d’être une « exception culturelle » ou une tradition locale, est le cœur battant de la philosophie contemporaine.

Ce colloque interrogera donc la « philosophie française » telle qu’elle s’énonce au présent et face au monde contemporain. En somme : « où va la philosophie française ? »

Joseph Cohen et Raphael Zagury-Orly



INTERVENANTS



Olivier Abel (Faculté de Théologie Protestante Montpellier)

Frédérique Aït-Touati (CNRS)

Isabelle Alfandary (Paris III Sorbonne Nouvelle)

Mohamed Amer-Meziane (Université Paris I Panthéon Sorbonne/Columbia University)

Catherine Audard (London School of Economics)

Ali Benmakhlouf (Université de Paris Est-Créteil et IUF)

Hourya Bentouhami (Université de Toulouse)

Gérard Bensussan (Université de Strasbourg)

Anne Emanuelle Berger (Université Paris VIII Vincennes Saint-Denis)

Magali Bessone (Université Paris I Panthéon Sorbonne)

Etienne Bimbenet (Université Bordeaux Montaigne)

Michel Bitbol (CNRS – ENS Paris)

Livio Boni (Collège International de Philosophie)

Benjamin Boudou (Max Planck Institute for the Study of Religious and Ethnic Diversity)

Dominique Bourg (Université de Lausanne)

Fabienne Brugère (Université Paris VIII Vincennes Saint-Denis)

Florence Burgat (INRA)

Philippe Büttgen (Université Paris I Panthéon Sorbonne)

Pierre-Henri Castel (CNRS – Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales - Paris)

Catherine Chalier (Université Paris Ouest-Nanterre)

Pierre-Antoine Chardel (Institut Mines Telecom Business School – Paris)

Hélène Cixous (Université Paris VIII Vincennes Saint-Denis)

Emanuele Coccia (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales - Paris)

Joseph Cohen (University College Dublin)

Ariel Colonomos (CNRS – Sciences Po Paris)

Marc Crépon (CNRS – ENS Paris)

Monique David Menard (Université Paris Denis Diderot)

Vincent Delecroix (EPHE – Paris)

Marc de Launay (CNRS – ENS Paris)

Nicolas de Warren (Penn State University)

Natalie Depraz (Université de Rouen)

Ophélie Desmons (ESPE – Sorbonne)

Laurence Devillairs (Institut Catholique de Paris)

Georges Didi-Huberman (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales - Paris)

Jean-Pierre Dupuy (Stanford University)

Elie During (Université Paris Ouest-Nanterre)

Eric Fassin (Université Paris VIII Vincennes Saint-Denis)

Cynthia Fleury (CNAM – Paris)

Michael Foessel (Ecole Polytechnique – Paris)

Geneviève Fraisse (CNRS, ancienne députée)

Nicolas Franck (CHU – Lyon)

Camille Froidevaux-Metterie (Université de Reims)

Marie Garrau (Université Paris I Panthéon Sorbonne)

Claude Gautier (ENS – Lyon)

Marc Goldschmit (Collège International de Philosophie)

Marie Goupy (Collège International de Philosophie)

Haud Guégen (CNAM – Paris)

Pierre Guénancia (Université de Bourgogne)

Sophie Guérard de Latour (Université Paris I Panthéon Sorbonne)

Bertrand Guillarme (Université Paris VIII Vincennes Saint Denis)

Stéphane Habib (IHEP Paris et IHP Sainte-Anne)

Chantal Jaquet (Université Paris I Panthéon Sorbonne)

Denis Kambouchner (Université Paris I Panthéon Sorbonne)

Bruno Karsenti (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales - Paris)

Elise Lamy-Rested (Collège International de Philosophie)

Catherine Larrère (Université Paris I Panthéon Sorbonne)

Sandra Laugier (Université Paris I Panthéon Sorbonne et IUF)

Guillaume Le Blanc (Université Paris Denis Diderot)

Jérôme Lèbre (Collège International de Philosophie)

Anne Lefebvre (ENS – Saclay)

Robert Maggiori (Libération et Rencontres Philosophiques de Monaco)

Eric Marty (Université Paris Denis Diderot)

Jean-Claude Monod (CNRS – ENS Paris)

Pierre Montebello (Université de Toulouse)

Vanessa Nurock (Université Paris VIII Vincennes Saint Denis)

Luca Paltrinieri (Université de Rennes et Collège International de Philosophie)

Corine Pelluchon (Université Paris Est Marne-la-Vallée)

Philippe Portier (EPHE – Paris)

Jean Michel Rabaté (University of Pennsylvania)

Judith Revel (Université Paris Ouest-Nanterre)

Camille Riquier (Institut Catholique de Paris)

Claude Romano (Université Paris Sorbonne)

Jérôme Rosanvallon (Collège International de Philosophie)

Stéphanie Ruphy (Université Lyon III)

Julie Saada (Sciences Po Paris)

Jean Michel Salanskis (Université Paris Ouest-Nanterre)

Gildas Salmon (CNRS – Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales - Paris)

Nathalie Sarthou-Lajus (Revue Etudes, Paris)

Patrick Savidan (Université de Paris Est-Créteil)

François-David Sebbah (Université Paris Ouest-Nanterre)

Claudia Serban (Université de Toulouse)

Anne Simon (CNRS – Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales - Paris)

Brigitte Sitbon (Ministère de l’Education et de la Jeunesse)

Peter Szendy (Université Paris Ouest-Nanterre)

Frédéric Worms (ENS – Paris)

Raphael Zagury-Orly (Sciences Po Paris et Collège International de Philosophie)

PROGRAMME

JEUDI 16 JANVIER 2020

Université Paris I Panthéon Sorbonne

Entrée libre mais inscription obligatoire avant le 13 janvier auprès de

Philo-Recherche@univ-paris1.fr

Centre Panthéon

12 Place du Panthéon

Escalier M, 1er Etage

Salle Cavaillès

17 rue de la Sorbonne

Escalier C, 1er Etage



CENTRE PANTHEON

9h-9h45

Mots d’ouverture

Georges Haddad, Président de Paris 1 Panthéon Sorbonne

Philippe Büttgen (Paris 1 Panthéon Sorbonne)

Isabelle Alfandary (Paris III Sorbonne Nouvelle)

Sandra Laugier (Paris 1 Panthéon Sorbonne)

Joseph Cohen (University College Dublin)

Raphael Zagury-Orly (Sciences Po Paris et CIPh)

10-12h

CENTRE PANTHEON: PHILOSOPHIE ET RELIGION (I)

[Président de séance : Philippe Büttgen]

Gérard Bensussan (Strasbourg)

Philippe Portier (EPHE)

Nathalie Sarthou-Lajus (Paris)

Olivier Abel (Faculté de théologie protestante, Montpellier)

SALLE CAVAILLES: DE LA RACE A L’INTERSECTIONNALITE

[Présidente de séance : Sandra Laugier]

Magali Bessone (Paris 1 Panthéon Sorbonne)

Eric Fassin (Paris 8 Vincennes Saint Denis)

Jérôme Lèbre (ancien dir. de programme au CIPh)

14h– 16h



CENTRE PANTHEON: GENRE ET SEXUALITE

[Président de séance : Bertrand Guillarme]

Hourya Bentouhami (Toulouse)

Geneviève Fraisse (CNRS)

Camille Froidevaux-Metterie (Reims)

Anne Emanuelle Berger (Paris 8 Vincennes Saint Denis)

SALLE CAVAILLES: PHILOSOPHIE ET PSYCHANALYSE

[Président de séance : Livio Boni]

Monique David Menard (Paris Diderot)

Pierre-Henri Castel (CNRS, EHESS)

Isabelle Alfandary (Paris 3 Sorbonne Nouvelle)

Stéphane Habib (IHP Sainte Anne et IHEP Paris)

16h30-18h30



CENTRE PANTHEON: QUELLE METAPHYSIQUE AUJOURD’HUI ?

[Président de séance : Joseph Cohen]

Etienne Bimbenet (Bordeaux)

Camille Riquier (Institut Catholique de Paris)

Pierre Montebello (Toulouse)

Claudia Serban (Toulouse)

SALLE CAVAILLES: PHILOSOPHIE ET ART

[Président de séance : Raphael Zagury-Orly]

Emanuele Coccia (EHESS)

Elie During (Paris Nanterre)

Frédérique Aït Touati (CNRS)

Peter Szendy (Paris Nanterre)



20h – 22h

REID HALL

Columbia Global Center Paris

5 rue de Chevreuse, Paris VIe

OU VA LA PENSEE FRANÇAISE ?

Modératrice : Isabelle Alfandary

Georges Didi-Huberman

Hélène Cixous

Claude Imbert

VENDREDI 17 JANVIER 2020

Université Paris I Panthéon Sorbonne

Entrée libre mais inscription obligatoire avant le 13 janvier auprès de

Philo-Recherche@univ-paris1.fr

Centre Panthéon

12 Place du Panthéon

Escalier M, 1er Etage

Salle Cavaillès

17 rue de la Sorbonne

Escalier C, 1er Etage



9h – 11h



CENTRE PANTHEON: CARE ET PHILOSOPHIE DU SOIN

[Président de séance : Joseph Cohen]

Fabienne Brugère (Paris 8 Vincennes Saint-Denis)

Sandra Laugier (Paris 1 Panthéon Sorbonne)

Marie Garrau (Paris 1 Panthéon Sorbonne)

Claude Gautier (ENS Lyon)

SALLE CAVAILLES: PHILOSOPHIE ET RELIGION (II)

[Président de séance : Raphael Zagury-Orly]

Catherine Chalier (Paris Nanterre)

Vincent Delecroix (EPHE)

Mohamed Amer-Meziane (Paris 1/Columbia)



11h15 – 13h15



CENTRE PANTHEON: DEVENIRS DE LA PHENOMENOLOGIE

[Président de séance : Etienne Bimbenet]

Joseph Cohen (Dublin)

Claude Romano (Paris Sorbonne)

Nicolas de Warren (Penn State University)

Natalie Depraz (Rouen)

François David Sebbah (Paris Nanterre)

SALLE CAVAILLES: HUMANITES POLITIQUES

[Président de séance : Claude Gautier]

Benjamin Boudou (Max Planck Institute Göttingen)

Cynthia Fleury (Ecole des Mines Paris)

Bertrand Guillarme (Paris 8 Vincennes Saint Denis)

Patrick Savidan (Paris Créteil)

Julie Saada (Sciences Po)

14h30 – 16h30



CENTRE PANTHEON: QUELLE ETHIQUE A VENIR ?

[Présidente de séance : Fabienne Brugère]

Marc Crépon (CNRS ENS)

Guillaume Le Blanc (Paris Diderot)

Judith Revel (Paris Nanterre)

Frédéric Worms (ENS Paris)



SALLE CAVAILLES: PHILOSOPHIE ET SCIENCE

[Président de séance : Joseph Cohen]

Jean Michel Salanskis (Paris Nanterre)

Michel Bitbol (CNRS)

Stéphanie Ruphy (Lyon 3)

Ali Benmakhlouf (Paris Créteil)

Jérôme Rosanvallon (CIPh)



17h – 19h



CENTRE PANTHEON: PHILOSOPHIE ET HISTOIRE

[Président de séance : Camille Riquier]

Michael Foessel (Ecole Polytechnique)

Raphael Zagury-Orly (Sciences Po)

Jean-Claude Monod (CNRS ENS)

Marc de Launay (CNRS ENS)

SALLE CAVAILLES: THEORIE POLITIQUE

[Président de séance : Patrick Savidan]

Ariel Colonomos (CNRS, Sciences Po)

Ophélie Desmons (ESPE, Sorbonne Université)

Sophie Guérard de Latour (Paris 1 Panthéon Sorbonne)

Catherine Audard (London School of Economics)



20h – 22h

Maison des Océans

195 rue Saint Jacques, Paris Ve

ENSEIGNER LA PHILOSOPHIE

Modérateur : Robert Maggiori

Pierre Guénancia

Denis Kambouchner

Nicolas Franck

Laurence Devillairs

Brigitte Sitbon



SAMEDI 18 JANVIER 2020

Bibliothèque Nationale de France

Site : François-Mitterand

Petit Auditorium

9h – 11h

PHILOSOPHIE DE LA TECHNOLOGIE

[Président de séance : Joseph Cohen]

Vanessa Nurock (Paris 8)

Pierre-Antoine Chardel (EHESS)

Anne Lefebvre (ENS Saclay)

Haud Guégen (CNAM Paris)

Elise Lamy-Rested (CIPh)

11h15 – 13h15

PHILOSOPHIE DE L’ENVIRONNEMENT

[Président de séance : Raphael Zagury-Orly]

Catherine Larrère (Paris 1 Panthéon Sorbonne)

Jean Pierre Dupuy (Stanford University)

Dominique Bourg (Lausanne)

Corine Pelluchon (Paris Marne La Vallée)

14h30 – 16h30

PHILOSOPHIE ET LITTERATURE

[Présidente de séance : Isabelle Alfandary]

Jean Michel Rabaté (Université de Pennsylvanie)

Eric Marty (Paris Diderot)

Anne Simon (CNRS, EHESS)

Marc Goldschmit (CIPh)

16h45 – 18h45

PHILOSOPHIE ET SCIENCES SOCIALES

[Président de séance : Jean-Claude Monod]

Bruno Karsenti (EHESS)

Gildas Salmon (CNRS, EHESS)

Chantal Jaquet (Paris 1 Panthéon Sorbonne)

Luca Paltrinieri (ancien dir. de programme au CIPh)