Orientations du récit historique

Université de Lausanne, Château de Dorigny, salle 106

30 juin 2021

Journée doctorale CUSO organisée par

Dominique Kunz Westerhoff et Jacob Lachat (Université de Lausanne)

Intervenant(s)

Prof. Emmanuel Bouju, Université Paris-3 Sorbonne Nouvelle

Prof. Sabina Loriga (EHESS)

Prof. Enzo Traverso (Cornell University)

Les recherches sur l'historiographie participent depuis une vingtaine d'années à l'exploration de nouvelles formes narratives, marquées par des convergences problématiques entre démarche historienne et invention littéraire. Plusieurs ouvrages historiques singularisent le moi de l'historien (Traverso, 2020), valorisent l'anachronisme et le raisonnement contre-factuel (Deluermoz et Singaravélou, 2016), recourent parfois à la fiction (Jablonka, 2014), comme autant d'expériences herméneutiques susceptibles d'interroger les conditions du savoir, et s'appliquent à rouvrir le passé à ses possibles à travers les outils heuristiques de la littérature pour l'articuler à « l'histoire à venir » (Boucheron et Hartog, 2018). De leur côté, de nombreux écrivains prétendent adopter les protocoles d'enquête historienne, de la compulsation des archives à la pratique du terrain. Se détournant du romanesque traditionnel, ils réinvestissent par la marge les événements fondateurs de la grande histoire et entendent faire place aux oubliés de la mémoire collective dans le but de porter sur eux un éclairage renouvelé et de permettre leur reconnaissance (Bouju, 2006). De l'archive inédite à la production de nouveaux témoignages récoltés sur le terrain, une part importante de la production littéraire s'inspire ainsi des méthodes de l'histoire et des sciences sociales, que ce soit à travers des « narrations documentaires » (Ruffel, 2012) ou des « factographies » (Zenetti, 2014).

Cette rencontre vise à étudier les enjeux actuels que soulève cette présence massive et diffuse de l'histoire dans la littérature, en invitant les participantes et participants à interroger les usages de la narration dans la littérature et l'historiographie. Sans nécessairement se limiter à des corpus contemporains, il s'agit d'explorer les héritages intellectuels et littéraires des orientations du récit historique à partir d'horizons théoriques variés et d'un spectre chronologique étendu.

Programme

9h Accueil et introduction

9h30 Emmanuel Bouju (Université Sorbonne Nouvelle) : « Arkhè, istor, plasma : le roman épimoderne au crédit de l'histoire »

10h15 Pause

10h45 Lavinia Cairoli (Université de Genève) : « Écritures obliques de l'histoire : mémoire et identité dans les œuvres de Georges Perec et de Patrick Modiano »

11h30 Sabina Loriga (EHESS Paris) : « Histoire sans vérité »

12h15 Pause déjeuner

14h Valentin Kolly (Université de Fribourg) : « "Renaître par nos mots" : des histoires pour façonner l'Histoire. À propos d'un roman de Jean-François Haas »

14h45 Simon Lobach (IHEID Genève) : « Documents de la fiction caribéenne comme sources d'histoire ? »

15h30 Pause

15h45 Enzo Traverso (Cornell University) : « La nouvelle ego-histoire. Subjectivité et écriture de l'histoire »

*

Pour donner une idées des travaux des conférenciers invités à cette journée, vous pouvez télécharger un de leurs articles en cliquant sur le lien suivant :

https://drive.switch.ch/index.php/s/kVMULmjrh75Ej3z

Articles disponibles :

- Emmanuel Bouju, « Force diagonale et compression du présent: six propositions sur le roman "istorique" contemporain », Écrire l'histoire, 2013, n° 11, p. 51-60.

- Sabina Loriga, « La biographie comme problème », dans Jacques Revel (dir.), Jeux d'échelles. La micro-analyse à l'expérience, Paris, Gallimard/Seuil, 1996, p. 209-231.

- Enzo Traverso, Passés singuliers. Le « je » dans l'écriture de l'histoire, Montréal, Éditions Lux, 2020 (extraits).