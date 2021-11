L’originalité de ce livre consacré à Michel Houellebecq tient d’abord à ce qu’il est le premier ouvrage universitaire à mettre aussi nettement en valeur l’importance de la poésie dans l’oeuvre de l’écrivain, sans pour autant négliger ses romans – y compris le dernier paru à ce jour, Sérotonine, publié en 2019.

Un autre de ses traits distinctifs : la perspective sociocritique adoptée par l’ensemble des collaborateurs. Les textes, placés à l’avant-scène, sont analysés de manière à montrer la façon dont ils travaillent la semiosis sociale, c’est-à-dire l’ensemble des moyens langagiers par lesquels la société se représente ce qu’elle est, ce qu’elle a été et ce qu’elle pourrait devenir.

Les études rassemblées dans ce volume permettent d’envisager sous un éclairage nouveau les oeuvres poétiques et romanesques de Houellebecq, qui prennent systématiquement le réel à bras-le-corps, tout en restant attentives aux manifestations du monde sensible, aux passions et aux déchirements qui sont le lot de tout individu.