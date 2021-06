Olivier Leplatre, Le Lait des images

Paris, Institut national d'histoire de l'art, coll. « Dits », 2021

11 × 16,5 cm ǀ broché ǀ 64 p. | ill.

ISBN : 978-2-917902-95-0

Prix : 9 €

Les images peuvent-elles être de lait ? Cette question originelle guide notre regard sur la figuration de cet aliment, dont il est fait l’hypothèse qu’il constitue l’une des substances élémentaires de l’iconophagie en art. À partir de l’analyse de la fable « Le Loup et le Renard » de La Fontaine, envisagée comme une fiction théorique, l’auteur propose de mettre en écho plusieurs œuvres – de Vincenzo Campi à Jeff Wall – permettant de décliner les principaux enjeux des pratiques iconophagiques.

Olivier Leplatre est professeur de littérature française du XVIIe siècle à l’université Lyon III – Jean-Moulin. Il est codirecteur de l’axe « Arts : discours, formes et pratiques » (IHRIM UMR 5317) et l’auteur des ouvrages suivants : Un goût à la voir nonpareil. Manger les images, essai d’iconophagie (Paris, Kimé, 2018) ; Fénelon ou l’inquiétude du politique (Paris, Hermann, 2016) ; Le Pouvoir et la parole dans les Fables de La Fontaine (Lyon, Presses universitaires de Lyon, 2002).

