Olivier Kachler,

Poétiques de l’inconnaissable. Essai sur les symbolismes en France et en Russie,

Classiques Garnier, collection "Perspectives comparatistes", 2020.

EAN13 : 9782406091011.

555 pages — 56,00 €

À partir des rapports historiques entre les symbolismes français et russe, cet essai analyse les enjeux liés à des poétiques de l’inconnaissable, engageant un rapport critique au rationalisme, notamment dans le théâtre, le roman et la poésie, chez Maurice Maeterlinck, Stéphane Mallarmé, Alexandre Blok et Andreï Biély.

