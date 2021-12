La question de la liberté est à la fois fondamentale et posée en des termes qui la rendent insoluble : comment penser une action libre si l’on admet que les phénomènes sont soumis à la causalité ?

En analysant l’émergence du concept de libre arbitre, Olivier Boulnois propose une autre généalogie de la morale. Sous un problème en apparence évident (la liberté de la volonté, née de l’idée de responsabilité, et la difficulté de penser cette liberté dans un monde régi par des rapports de cause à effet), l’auteur débusque une série de questions correspondant aux différents sens de la liberté : la liberté à l’égard d’une contrainte n’est pas la liberté à l’égard des causes extérieures ou internes ; elle peut viser la liberté d’agir, mais aussi la liberté de choisir entre plusieurs options et la liberté de vouloir ou de ne pas vouloir.

Les approches classiques et modernes (celles d’Aristote, d’Augustin, de Descartes ou de Leibniz) sont confrontées aux pensées critiques des XIXe-XXe siècles (de Nietzsche à Freud et Wittgenstein). D’une liberté à l’autre, les questions ne sont pas les mêmes – ainsi, Aristote élabore une théorie cohérente de l’action sans poser la question de la liberté. Il fallait faire apparaître l’« impensé » des théories du libre arbitre pour poser correctement la question, et espérer la résoudre.

Olivier Boulnois est spécialiste de la philosophie médiévale et de l’histoire de la pensée occidentale. Directeur d’études à l’École pratique des hautes études, il a publié une dizaine d’ouvrages dont, au Seuil, Au-delà de l’image. Une archéologie du visuel au Moyen Âge. Il a reçu en 2008 le prix de l’Académie française pour l’ensemble de son œuvre.