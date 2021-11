Le sentiment de déclin relève d’une expérience de l’échec dans les dernières décennies du XVIe siècle générée par les guerres civiles en France. Tournure tragique de la discorde religieuse entre les Français, ce conflit enlise tout un pays dans une violence abyssale, détruisant l’idéal de concorde et la foi optimiste en l’homme, essence même du « beau XVIe siècle ». De Ronsard à Jean-Baptiste Chassignet, en passant par Montaigne, Robert Garnier, Jean de Sponde et Agrippa d’Aubigné, la prise de conscience de l’altération des valeurs humanistes et de la faillite de l’État est saisissante. Ces auteurs sont aux prises avec une situation de violence inextricable qui traumatise leur esprit et plonge leur écriture dans un désarroi sans précédent. Ce livre cherche à montrer les liens, à la fin du XVIe siècle, entre le pouvoir, la religion, le peuple et les écrivains qui reflètent le malheur d’une époque.



Olfa Abrougui est enseignante-chercheuse habilitée à diriger des recherches en littérature et civilisation françaises à l’Université de Tunis. Ses recherches portent principalement sur la littérature française de la Renaissance. Outre sa thèse de doctorat publiée sous le titre Du Bellay et la poésie de la ville. Rome n’est plus Rome, (L’Harmattan : 2013), elle compte à son actif plusieurs publications sur cet auteur ainsi que sur d’Aubigné, Chassignet, Montaigne, Palissy, Sponde et Ronsard.