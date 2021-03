Olivier Cyran

Sur les dents. Ce qu'elles disent de nous et de la guerre sociale

La Découverte

ISBN : 9782707199393

296 p.

20,00 €

PRÉSENTATION

Pourquoi persistons-nous à avoir mal aux dents ? Pourquoi sommes-nous si nombreux à souffrir de nos crocs malades, abîmés ou perdus, alors que les soins dentaires sont prétendument gratuits et accessibles à tous ? Que penser d’un système qui incite les dentistes à bâcler les soins « Sécu » et à privilégier les traitements à haute valeur ajoutée ? Comment admettre que le sort d’un organe aussi prodigieusement vital et riche en significations dépende de notre place dans la hiérarchie sociale ?

Personne n’ignore l’importance des dents comme outil de mastication, territoire intime et carte de visite tendue aux yeux du monde. Pourtant, les inégalités d’accès aux soins restent abyssales, condamnant des millions de personnes à une vie atrophiée. Il est temps de mettre à nu ce système, sa logique et ses intérêts, et de réclamer quelques comptes.

Mû par sa propre peur du dentiste, l’auteur explore un univers familier et méconnu, dont l’actualité ne s’empare que lorsqu’un président persifle les « sans-dents ». Mêlant allègrement l’enquête, le récit, le jeu de pistes et le recueil de témoignages, cette remontée aux sources des inégalités dentaires nous mènera des dentistes orfèvres du néolithique aux arracheurs de dents des centres low cost, de l’inventeur du dentier en porcelaine à l’industrie du sourire hollywoodien. S’y dévoileront les formes de violences sociales dont nos dents sont la cible, des plus brutales au plus sournoises, mais aussi quelques moyens de s’en défendre. Devant la dureté du monde, qui met nos capacités de résistance à rude épreuve, le moment est peut-être venu de reconquérir notre pouvoir de mordre.

Olivier Cyran est journaliste et par ailleurs traducteur.

SOMMAIRE

Préambule. Mordre et tenir

1 - Le mal à la racine

Quand le Néolithique s’attaque à nos dents

Il y a 9000 ans, des dents percées de main d’orfèvre

Douceur dentaire à la cour de Cordoue

L’arracheur de dents, précurseur de la «stand-up comedy »

Tue-mouche, cannabis et bain d’urine

2 - Quand les pauvres auront des dents

Quand les dents du dentiste rayent le parquet

« Les bénéficiaires de la CMU ne sont pas acceptés »

Une allergie aux pauvres proportionnelle à l’amour des euros

Des bonnes œuvres en Ordre de bataille

Injonction à la responsabilité

3 - Le sourire par terre

« Si une femme parle inconsidérément, on lui brisera les dents.»

Exfiltrée d’un cabinet dentaire

Réapprendre à sourire

4 - Entre les dents du système

« On ne va pas donner de la confiture aux cochons »

Une course contre la montre

L’idéologie du contrat

Les dentistes, « élite de la nation »

Détartrer avec les pieds

Concurrence libre et non faussée

Une spirale vers le bas

5 - La révolution de porcelaine

Dentiste, un nouveau métier au service des nantis

Siècle des Lumières, siècle des caries

Quand les fontaines du roi refoulent par le nez

Interdiction de découvrir les dents

Le sourire de la victoire

Le claque-dents de la colère

6 - Le meilleur dentier de ma vie

« Tu vires la rouille, le bateau coule »

Le spectre de la soupe de vermicelles

La parodontite par pertes et profits

« Que la fête commence ! »

Une claque à l’estomac

7 - La révolte des édentés

« On ne gagne jamais face à un mal de dents »

Machine à sous à but non lucratif

« Une nuit obscure de l’âme »

Les « sans-dents » se rebiffent

« Baisse pas les yeux toi ! Regarde-la bien ! »

Réception ministérielle à côté des poubelles

8 - La peste, le choléra et le bourre-pif

Les « managers de demain » au chevet de nos dents

Un uppercut dans un fauteuil

« Comment se révolter avec un écarte-lèvres dans la bouche ? »

Lucre à but non lucratif

Coaching, optimisation et productivité

« On m’a vendu un rêve et je vis un cauchemar »

Des dentistes en cure « magique » de rentabilité

« Ni pour ni contre, mais bien au contraire »

9 - No teeth, no peace

« Touthless » vs. mordicus

Les incisives manquantes des fugitifs

Un enjeu de domination

«I make sexy teeth»

Le sourire de vaseline, ticket d’entrée dans le premier monde

« Ouvrir les portes et les cœurs »

Quand la blancheur ne fait pas tout

Remerciements

Bibliographie subjective et lacunaire qui a accompagné la gestation de ce livre.