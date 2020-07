Olivier Agard

Les écrits de Kracauer sur la propagande

Kracauers Schriften zur Propaganda

édité par / herausgegeben von Stephan Braese & Céline Trautmann-Waller

éd. de l'Éclat



Collection Les conférences Franz Hessel

Année de parution : Mars 2020

Edition bilingue

ISBN : 978-2-84162-465-2

112 p.

Prix : 7 €



Dans ses réflexions sur la propagande des années 1930 et 1940, Kracauer caractérise le totalitarisme comme mise en scène d’une pseudo-réalité visant à masquer les antagonismes sociaux. La propagande est pour lui ­l’essence même du totalitarisme, dont la dynamique politique repose sur la fiction d’une ­communauté du peuple réconciliée. Comme Walter Benjamin, Siegfried Kracauer combine dans ses analyses réflexion politique et théorie des médias. L’image de cinéma si elle peut être mise au service d’une manipulation ou d’un effacement de la réalité, est aussi un lieu de résistance à l’irréalité.

*

In den Reflexionen über Propaganda, die ­Siegfried Kracauer in den 30er und 40er Jahren verfasst, beschreibt er diese als Inszenierung einer Scheinrealität, welche in erster Linie darauf abzielt soziale Gegensätze zu maskieren. Die Propaganda ist für ihn das Wesen des Totalitarismus, dessen politische Dynamik auf der ­Fiktion einer versöhnten Volksgemeinschaft gründet. Wie Walter Benjamin kombiniert ­Kracauer in seinen Analysen politische und medientheoretische Reflexionen. Das Filmbild kann in den Dienst der Manipulation oder der Verschleierung der Wirklichkeit gestellt werden, aber auch zum Ort des Widerstands gegen diese Entwirklichung werden.

*

Voir le livre sur le site de l'éditeur…