Visioconférences

Nouvelles perspectives montaignistes

Journées d’études européennes Jeunes chercheurs

28 & 29 mai 2021

28 mai matin

10h : Ouverture et Introduction : Dominique Brancher, Olivier Guerrier

Modératrice : Alicia Viaud

10h15 : Nathalie Oddy (Brasenose College, Oxford University) : « Contextures cognitives : ‘l'art d’eschafauder’ chez Montaigne »

10h45 : Clément Beuvier (Université de Tours – Centre d’Etudes Supérieures de la Renaissance) : « ‘À une foy inconnue’. Quels modèles pour étudier la ‘bonne foy’ des Essais? »

28 mai après-midi

Modératrice : Blandine Perona

14h : Fabien Lins (Université Bordeaux Montaigne-Universidade estadual de Campinas) : « Usages du ‘mentir prudentiel’ dans le chapitre ‘Des Cannibales’ des Essais de Montaigne »

14h30 : Rémi Ordynski (Université Sorbonne Nouvelle) : « L’influence des traditions de consolation avant et dans le premier livre des Essais : la phrase, le chapitre, le livre »

15h : Rebekka Martic (Université de Bâle) : « ‘E mutando sempre non mi mancava materia di che pascere la mia curiosità’ : mobilité et myopies dans les voyages de Montaigne »

29 mai matin

Modérateur : François Roussel

10h : Vittoria Fallanca (New College, Oxford University) : « ‘Farouche et extravagant’ : les lignes de la pensée montaignienne »

10h30 : Beltrán Jiménez (Universidad de Granada) : « Une attitude ‘moderne’ envers le réel ? Montaigne et les monstres »

11h : Luc Sautin (Université Toulouse Jean Jaurès) : « Le régime du visuel dans les Essais »

29 mai après-midi

Modérateur : Emiliano Ferrari

14h : Tommaso Ghezzani (Scuola Normale Superiore di Pisa) : « Consonances between Francesco Patrizi and Michel de Montaigne: materials for an aesthetic comparison »

14h30 : Jil Muller (Université de Strasbourg) : « Les ‘fleaux de nostre ame’ : les vices dans la pensée de Montaigne et de Descartes »

15h : Marina W. Perkins (University of Cambridge) : « ‘Le plus fructueux et naturel exercise de nostre esprit’ : conversation et domaine public dans les œuvres de Montaigne, de Guazzo et de Castiglione »

*

Journées en visioconférences organisées par la Société Internationale des Amies et Amis de Montaigne (SIAAM - https://siaam.hypotheses.org/), avec la collaboration de l’Atelier Montaigne du LabEx COMOD (Université de Lyon).

Voir les résumés des interventions à : https://siaam.hypotheses.org/770#more-770

Contact pour le lien Zoom : Olivier Guerrier (olivier.guerrier@wanadoo.fr).