Normes, Exceptions, Transgressions (N.Ex.T.) - Dialogue interdisciplinaire

L'objectif du séminaire N.Ex.T (Normes, Exceptions, Transgressions. Dialogue interdisciplinaire) est d’interroger les rapports entre normes, exceptions et transgressions à travers l'analyse de discours normatifs, de pratiques sociétales et de leurs représentations dans différents domaines, tels la littérature, l'histoire ainsi que dans tous les autres champs disciplinaires des sciences humaines et sociales. Le séminaire entend appréhender les liens complexes entre normes, exceptions et transgressions, et ce dans une perspective interdisciplinaire variant les grilles d’analyse. À cet égard, il s'agira d'analyser les phénomènes d'assimilation et de rejet des normes, en prenant en considération la complexité des relations que l'individu entretient avec celles-ci. On mesurera à quel point les prescriptions normatives ne peuvent être réduites à des servitudes et combien l'individu possède, en dépit des théories culturalistes, une autonomie qui lui permet d'être acteur de l'histoire.

Les séances de ce séminaire permettront aux étudiants de Master (1 et 2) de s’initier à l’étude critique des sources dans des perspectives historiques, littéraires et dans tous les champs disciplinaires des SHS. Diverses méthodes interprétatives de ces textes, ainsi que des orientations bibliographiques seront proposées aux étudiants.

Ouvert à toutes les étudiants de Master (1re et 2e année, ainsi naturellement, qu’à tous les doctorants, ce séminaire devrait se tenir en présence si les conditions sanitaires le permettent et également à distance. Pour participer, adressez un courriel à Farid BOUCHIBA, UFR Langues - Département des Études arabes farid.bouchiba@univ-lyon2.fr), afin de recevoir le lien de connexion pour la visioconférence.

Programme

Séance 1 - Mercredi 3 février 2021

Bruno Paoli (PU, Université de Lyon 2)

Présentation et lancement du séminaire N.Ex.T. :

« Normes, Exceptions, Transgressions ». Dialogue interdisciplinaire



Stéphane Valter (PU, Université de Lyon 2)

Fatwâs et politique. Les sociétés musulmanes contemporaines aux prismes de la religion et de l’idéologie

Séance 2 - Mercredi 24 février 2021 - Aspects religieux (époque contemporaine)

Stéphane Valter (PU, Université de Lyon 2)

Norme et dissidence : les chiites égyptiens entre approches sécuritaires et enjeux géopolitiques



Naïma Bouras (Doctorante en sociologie politique, Université de Lyon 2)

Course au savoir religieux et institutionnalisation du prêche féminin dans les milieux salafistes égyptiens

Séance 3 - Mercredi 10 mars 2021 - Aspects linguistiques

Bruno Paoli (PU, Université de Lyon 2)

La langue arabe, son histoire et son avenir, entre dogmes et réalités



Koussay Kajo (Maître de langue, Université de Lyon 2)

L’expression figée en arabe comme un cas prototypique de transgression

Séance 4 - Mercredi 31 mars 2021 - Aspects politiques

Huda Alsaghir (Doctorante en littérature, Université de Lyon 2)

La critique politique et sociale dans l'oeuvre de Muhammad al-Maghout



Esmaïl Jasem (Doctorant en politologie, Université de Lyon 2)

La participation des femmes koweïtiennes dans le domaine du politique comme exception à la norme : Quel est le résultat aujourd'hui ?

Séance 5 - Mercredi 14 avril 2021 - Aspects religieux (époque médiévale)

Farid Bouchiba (Ater, Université de Lyon 2)

Églises et synagogues en monde musulman : aspects normatifs et faits historiques



Enki Baptiste (Doctorant en histoire médiévale, Université de Lyon 2)

L’imamat ibadite à Oman : norme politique et réalités régionales.