Nommer un lieu à l’ère de la technique moderne

Conférence en ligne de Pierre Souq

mercredi 27 janvier 2021 à 18 h.

Dans le cadre du Cycle de conférences 2020-2022

ESPACES ÉCRITURES ARCHITECTURE - LE LIEU : FICTION ET ARCHITECTURE

Ecole Nationale Supérieure d’Architecture Paris Malaquais et Université Paris Nanterre

*

"Le but de notre communication consiste à interroger le nom des lieux à partir du passage de la science classique à celle moderne.

Emmanuel Kant, avant d’être philosophe, était géographe. De façon critique, il a ainsi proposé une théorie du lieu s’appuyant, non pas sur un espace absolu, mais sur la sensibilité du sujet.

Dans les années 1930, au moment où la phénoménologie se joue, Edmund Husserl opère une critique sévère des sciences dont la modernité, impulsée par Galilée, a fait perdre à l’Homme son « monde naturel » (Lebenswelt).

À partir de la pensée de Martin Heidegger, il nous semble possible de questionner le retrait de l’essence même du « lieu originaire » dont l’attribution des noms modernes est le symptôme. En effet, si le lieu existe, il existe d’abord en rapport à l’Homme qui donne sens à sa position au sein de l’espace qui est en fait un monde, c’est-à-dire la projection du sujet.

Cette histoire, qui correspond aux vécus du sujet, permet d’exprimer à la fois la familiarité ou l’étrangeté du lieu, mais aussi de comprendre l’essence d’un dispositif architectural en rapport à la technique de construction adoptée."

Pierre Souq est agrégé d’EPS et de Philosophie. Doctorant-chercheur à l’Université d’Auvergne (UCA), ses travaux portent sur l’orientation de l’existence et la phénoménologie.

*

Cycle de conférences-débats organisé par P. Hyppolite, F. Moulin et J.P. Vallier dans le cadre du séminaire de recherche ouvert Espaces Écritures Architectures, ENSAPM (dépt THP et Lab. GERPHAU) et Paris Nanterre – CSLF, EA 1586.

https://paris-malaquais.archi.fr/evenements/evenements/interventions/

https://www.facebook.com/events/742743539977616/.